Beccacece: "Vinimos a jugar una final, como tiene que ser"

Getafe (Madrid), 20 may. Sebastián Beccacece, entrenador del Elche, afirmó que su equipo, pese a estar descendido, fue a Getafe "a jugar una final" y que eso les ayudó a cosechar este sábado un empate a uno en el Coliseum Alfonso Pérez que les permite encadenar dos duelos sin perder.

"Hay mucho trabajo. Vinimos a jugar una final, como tiene que ser. Hemos mentalizado al grupo de que compita cada día como si fuese el último partido. Seguimos siendo los que más corremos, los más intensos. Y además estamos ganando en juego, el equipo se va encontrando a base de pasarse el balón. Hubo mucha tensión, la necesaria para jugar este tipo de partido. Si uno lo juega liberado, seguramente nos hubiéramos ido derrotados", dijo en rueda de prensa.

En ese sentido, declaró: "Estoy muy tranquilo, muy enfocado. Sabíamos a lo que veníamos, hay que ser realistas. Nos costó cinco partidos para ganar uno pero a mi lo que me motiva y me entusiasma es el compromiso de los chicos. No es fácil lo que hizo hoy el Elche, estar unidos, metidos, concentrados, combativos. Es para valorar".

Además se refirió a los planes de futuro del club: "No sé que pasará en el mercado. Sé en qué vamos a trabajar para que pase, trabajaremos para que el Elche pueda ser protagonista. Queremos un equipo muy agresivo, con mentalidad ganadora, que compita en cualquier escenario sabiendo la dificultad de jugar en Segunda. Estamos preparando la cabeza para ello". EFE

