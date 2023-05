Baltimore 6, Toronto 5

Baltimore Toronto ab r h bi ab r h bi Totals 39 6 11 6 Totals 40 5 10 5 Mullins cf 4 1 1 1 Springer rf 4 2 2 3 Rutschman c 4 0 1 0 Bichette ss 5 0 0 0 Santander rf 4 0 1 0 Guerrero Jr. 1b 4 0 0 0 McKenna rf 0 0 0 0 Belt dh 2 0 0 0 Mountcastle 1b 4 2 0 0 Kirk ph-dh 2 0 1 1 Frazier 2b 4 2 3 0 Biggio pr 0 0 0 0 Henderson 3b 2 0 0 0 Chapman 3b 5 0 1 0 Ortiz ph-3b 1 0 0 0 Jansen c 5 1 1 1 Hays ph-lf 2 0 0 1 Varsho lf 5 0 0 0 O'Hearn dh 5 1 3 4 Espinal 2b 3 1 3 0 Vavra lf-3b 5 0 2 0 Merrifield pr-2b 1 1 1 0 Mateo ss 4 0 0 0 Kiermaier cf 4 0 1 0

Baltimore 011 000 030 1 — 6 Toronto 000 021 200 0 — 5

E_Frazier (2). DP_Baltimore 0, Toronto 2. LOB_Baltimore 9, Toronto 9. 2B_Mullins (10), Espinal (2), Chapman (19). 3B_Frazier (1). HR_Mullins (7), O'Hearn (2), Springer (6), Jansen (5). SB_Espinal (2), Merrifield (13), Springer (7), Kiermaier (5). S_Frazier (2).

IP H R ER BB SO

Baltimore Rodriguez 5 4 2 2 1 6 Baker 1 1 1 1 0 1 Baumann 2-3 2 2 2 1 2 Irvin 1-3 1 0 0 0 0 Cano 1 1 0 0 0 0 Bautista W,3-1 2 1 0 0 1 5

Toronto Manoah 5 2-3 6 2 2 1 5 Mayza 1-3 0 0 0 0 0 Richards H,2 2-3 1 0 0 1 0 Swanson H,10 1 1 2 2 1 1 Romano BS,10-13 1 3 1 1 0 1 García L,1-1 1 1-3 0 1 0 0 2

Swanson pitched to 4 batters in the 8th, Romano pitched to 3 batters in the 9th.

HBP_Manoah (Mountcastle).

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, Gabe Morales; Second, Nate Tomlinson; Third, Adam Beck.

T_3:32. A_41,611 (49,282).