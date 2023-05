Aguirre, autocrítico: "Soy el responsable único de la imagen que dio el equipo"

Almería, 20 may. El entrenador del Real Mallorca, el mexicano Javier Aguirre, se mostró autocrítico y muy enfadado consigo mismo tras la derrota por 3-0 en el campo del Almería, y afirmó que él es "el responsable único de la imagen que dio hoy el equipo".

"Estoy enfadado conmigo. No estuve a la altura de las circunstancias. Nunca me gusta regalar nada y hoy lo regalamos todo. Soy el máximo responsable de esta derrota y lo asumo como tal", reconoció el técnico del conjunto bermelló, que no dudó de que el Almería se salvará "si le dan cosas como nosotros -precisó- le hemos dado hoy".

Para el Vasco Aguirre, "el rival fue superior", además de que les marcó el 1-0 "en un error" y, aunque su equipo intentó "remontar", encajaron "el segundo en otro error impropio" de lo que les "tiene acostumbrado a hacer el Mallorca", si bien reiteró que él es "responsable único de la imagen" que dieron y de la derrota.

A pesar de que se protestó el segundo gol del Almería, el mexicano no quiso desviar la atención porque "hablar de la fortuna o del árbitro es una falta de respeto cuando te marcan tres goles", y añadió: "no tengo cara para meterme con nadie que no sea conmigo mismo y con el equipo, que no estuvo a la altura".

Aún así, confió en cambiar esta situación por los aficionados del Mallorca, "por ambición y lo que le sigue, por los diez o quince que han venido (a Almería) y por la gente que está en casa".

"Hoy no tenemos cara para nada más que disculparnos. No es la imagen que queremos dar. Estoy dolido con los mismos porque se veía la ansiedad del Almería y no queda otra que felicitarle, desearle suerte y nosotros, en otra guerra y con ganas de levantarnos el jueves", aseveró el preparador del conjunto balear. EFE

