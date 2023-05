Pep Guardiola se pone el traje de la final

Madrid, 19 may. El Manchester City se vestirá de gala para la final de Estambul (Turquía) ante el Inter de Milán el próximo 10 de junio. Las marcas de lujo se posicionan en los grandes eventos mundiales. Las firmas de moda entran con fuerza. Pep Guardiola lucirá el traje de Dsquared2, la marca que da soporte al City con su propia colección de ropa de élite. Vende gorros desde 180 libras a chaquetas de 1.415. Los 'skyblues' son más premium que nunca.

Costura de alto nivel al alcance de los elegidos. Dsquared2 y Manchester City apuestan por la exclusividad. Chaquetas de traje de por 1.225 libras; zapatos de 670; pantalones vaqueros de 525; y mochilas de 505 son solo algunas de las prendas que componen la colección. Adquirir las 13 prendas de la colaboración cuesta 7.130 libras.

Haaland, Grealish, Julian Álvarez o el propio Guardiola ilustran la apuesta por la alta costura del Manchester City. La marca creada por los hermanos gemelos Dean y Dan Caten en 1992 lleva vistiéndolos para las grandes noches de Liga de Campeones desde 2016.

‘Born in Canada, Living in London and Made in Italy’ así se define la marca. Los hermanos Caten, formados en los talleres de moda de marcas como Diesel o Versace, tienen clara influencia ‘british’. “El Sr. Guardiola y su equipo representan y encarnan el estilo y la sastrería de nuestra marca en el deporte”, afirman los creadores de esta firma, que ya visitió a Pep en su etapa de entrenador del FC Barcelona.

EL INTER TAMBIÉN ES PURO LUJO

El Inter de Milán también viajará a Estambul con sus mejores galas. Moncler, con sede en Milán, viste desde el año 2021, al conjunto ‘neroazzurro’. Se vincularon hasta 2024. La firma francesa ha querido conmemorar su 70 aniversario con el equipo Simone Inzaghi lanzando un plumífero edición limitada de 1.660 euros.

Otro abrigo de 1.800 euros, un jersey de 550, un gorro de 220; dos bufandas de 290 y un polo de 300 componen la colección creada por el propio presidente y consejero delegado de Moncler, Remo Ruffini. 5.050 euros le costaría al aficionado más acérrimo adquirir todo el conjunto.

Hasta el propio CEO del club, Steven Hang, ha posado como modelo para la colaboración. La iniciativa se presentó en septiembre a bombo y platillo en uno de los escaparates de la moda más prestigiosos: La emblemática Piazza del Duomo en el marco de la Semana de la Moda de Milán.

MILLONES EN EL CÉSPED

La batalla por la exclusividad también se traslada al terreno de juego. Ahí, en inversión, el City gana por goleada. Desde la llegada de Pep Guardiola en 2016 al banquillo ha sido el segundo club que más dinero ha invertido en materia de fichajes en la Premier League.

1.240 millones de euros ha desembolsado el City. Solo el Chelsea con 1600 millones entre las temporadas 2016/17 y 2022/23 les supera en Inglaterra. El balance para el City, tras 49 altas y 65 bajas en ese periodo fue de -677,24 millones de euros. La actual temporada ha sido la que menos inversión ha ejecutado el City en toda la era Guardiola y la única en la que tienen saldo positivo. En la tabla de gastos de fichajes, el City es el noveno club en fichajes. Por delante están el Tottenham, Wolverhampton, Newcastle, Nottingham Forest, Arsenal, West Ham, Manchester United y Chelsea, que es el número uno en contrataciones.

El City, noveno en gasto de fichajes, gastó 150,5 millones en firmar a Erling Haaland (60 M€), Kalvin Phillips (49 M€), Manuel Akanji (17,50 M€), Sergio Gómez (13 M€) y Máximo Perrone (11 M€). Tras vender por valor de 162,17, han ingresado 11,67.

Al Inter de Inzhagi le salen las cuentas. Desde que Simone asumiera la dirección técnica del club en la temporada 21/22 tiene un balance positivo de 148,35 millones de euros. Han gastado 63,85 millones y percibido por ventas 212,20. Solo ha hecho 9 fichajes y ha vendido 29. En la última ventana de refuerzos de verano, solo adquirieron al argentino Joaquín Correa por 27,30 millones.

Lukaku cuadra los números. Su venta al Chelsea en la 21/22 se tradujo en un movimiento de 113 millones de euros, un soplo de aire fresco para la economía ‘neroazzurra’. El ariete volvió esta temporada en calidad de cedido a razón de 7,80 millones en el desembolso más grande del Inter esta temporada, sin contar a Correa. También llegaron como préstamos el pivote Kristjan Asllani (4,50) y el lateral derecho Raoul Bellanova (3) para completar la nómina de altas en la 22/23.