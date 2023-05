NY: Grupo es acusado de inventar historia sobre veteranos desalojados para dar cabida a migrantes

ARCHIVO - Un vehículo policial estacionado afuera del hotel The Crossroads, adonde llegaron dos autobuses con migrantes el 11 de mayo d 2023. La fundadora de una organización sin ánimo de lucro ha sido acusada de fabricar una historia sobre que veteranos del ejército sin hogar habían sido desalojados del hotel para hacerle espacio a migrantes (AP Foto/John Minchillo, Archivo)

NUEVA YORK (AP) — La fundadora de una organización sin ánimo de lucro ha sido acusada de fabricar una historia sobre que veteranos del ejército sin hogar habían sido desalojados de un hotel de Nueva York para hacerle espacio a inmigrantes, una historia que provocó indignación en las cadenas de noticias por cable durante días.

Un legislador republicano de Nueva York que ayudó a difundir la historia pide ahora una investigación, afirmando que él y otros fueron engañados.

El revuelo comenzó después de que el alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, trasladara en autobús a un pequeño grupo de solicitantes de asilo a un hotel de los suburbios, cuando el sistema de albergues de la ciudad para personas sin hogar tenía dificultades para dar cabida a la afluencia de inmigrantes procedentes de la frontera sur del país.

El traslado del grupo provocó una reacción adversa de los funcionarios republicanos del condado, que acusaron al alcalde de intentar descargar sus problemas en comunidades no preparadas.

Luego, la fundadora de una pequeña organización benéfica de la zona añadió una afirmación explosiva: para hacerle espacio a los inmigrantes, un hotel de Newburgh, Nueva York, desalojó a casi dos docenas de veteranos sin hogar.

Esa historia, relatada por la directora ejecutiva de la Fundación Yerik Israel Toney, Sharon Toney-Finch, fue recogida el 12 de mayo por The New York Post y luego por Fox News, Newsmax y otros medios conservadores.

El viernes, el Post publicó un artículo de seguimiento en el que informaba de los últimos acontecimientos.

"Nuestros veteranos han sido alojados en otro hotel debido a lo que está ocurriendo con los inmigrantes”, declaró Toney-Finch al Post, afirmando que su grupo había hecho gestiones para encontrar alojamiento alternativo. “No hemos perdido el tiempo”.

El asambleísta estatal Brian Maher, republicano, presentó una iniciativa de ley que prohibiría el desplazamiento de veteranos sin hogar. En una participación en Fox News, calificó los supuestos desalojos de “una vergüenza absoluta en todos los frentes.”

Las discrepancias de la historia surgieron tras una investigación de un periódico local, el Mid Hudson News.

Los gerentes del hotel dijeron al periódico que la historia no era cierta. Un recibo que pretendía demostrar que el hotel The Crossroads había recibido 37.800 dólares por alojar a los veteranos al parecer fue falsificado.

En un reporte de seguimiento del viernes, el Mid Hudson News informó que varios hombres que se alojaban en un refugio para personas sin hogar en Poughkeepsie, Nueva York, dijeron que fueron reclutados para fingir que estaban entre los veteranos expulsados del hotel. El periódico citó a algunos de los hombres que afirmaron que les ofrecieron 200 dólares, comida y alcohol para que participaran en el ardid.

Dijeron que se reunieron con Toney-Finch, y que luego participaron en una reunión en un centro de veteranos del condado de Orange con funcionarios de la cámara de comercio local.

Toney-Finch negó haber dado dinero alguno a los hombres.

En una breve entrevista con The Associated Press, se negó a decir directamente que su historia no fuera cierta, pero insinuó que un malentendido podría haber llevado a la confusión.

“Deberíamos haberlo verificado mejor”, dijo. Terminó bruscamente la llamada telefónica cuando se le pidieron más detalles.

Maher declaró por escrito que mantuvo una conversación con Toney-Finch el jueves, en la que se enteró de que la historia sobre el desplazamiento de veteranos sin hogar había sido falsa.

“La Fundación YIT pretende proteger y apoyar a los veteranos, pero las afirmaciones deshonestas y la fabricación de los hechos por parte de YIT hacen un enorme daño a nuestros veteranos sin hogar al crear desconfianza”, manifestó Maher, refiriéndose a la fundación por sus siglas. “Pido una investigación inmediata por parte de la fiscalía general del estado de Nueva York y del fiscal de distrito del condado Orange sobre la Fundación YIT con base en la nueva información que ha salido hoy a la luz”.

“Aunque creía que Sharon decía la verdad, quiero pedir disculpas a quienes se han visto afectados negativamente desde que se conoció esta noticia”, añadió.

El alcalde de Nueva York también pidió una investigación sobre lo que calificó de “aseveración fraudulenta”.

“En lugar de tomar cartas en el asunto, estamos viendo un lenguaje de odio y mentiras descaradas”, tuiteó Adams.

En su sitio web, la Fundación Yerik Israel Toney anuncia que su objetivo es ayudar a concienciar sobre los nacimientos prematuros y ayudar a las familias con el transporte y el alojamiento mientras sus hijos están en unidades de cuidados intensivos neonatales.

También dice que ayuda a “veteranos del servicio militar sin hogar y con bajos ingresos que necesitan ayuda para vivir”.

Nueva York afirma que en el último año han llegado a la ciudad más de 65.000 inmigrantes, los primeros de los cuales fueron enviados en autobús por gobernadores republicanos de los estados fronterizos del sur para llamar la atención sobre su descontento con las políticas federales en materia fronteriza.