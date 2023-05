Multan a exalcalde opositor por desacreditar las actividades del Ejército ruso en Ucrania

Moscú, 19 may. La Justicia rusa multó hoy al político opositor y exalcalde de la capital de los Urales (Yekaterimburgo), Yevgueni Roizman, acusado de desprestigiar las actividades del Ejército ruso en Ucrania.

Roizman tendrá que pagar 260.000 rublos (unos 3.200 dólares) en virtud del artículo 280.3 del código penal, que estipula hasta tres años de cárcel.

Esa había sido la petición de la Fiscalía, quien consideró demostrada la culpabilidad de Roizman, en alusión a la intervención del opositor en directo en YouTube en julio de 2022 al responder a la pregunta de un usuario.

Entonces, Roizman pronunció las palabras "guerra en Ucrania", cuando las autoridades emplean "operación militar especial", e invasión, cuando el Kremlin mantiene que su intervención en el país vecino busca defender a la población del Donbás.

La acusación subrayó que dichas afirmaciones se contradicen con la postura oficial del presidente, Vladímir Putin, y el Ministerio de Defensa sobre la campaña militar en Ucrania.

Además, también se le mantiene la prohibición de usar internet y otros medios de comunicación, y también la de visitar lugares públicos.

"He vivido una buena vida. No me arrepiento de nada. No tengo ningún medio. Y nadie me puede privar del derecho de decir lo que pienso", dijo la víspera Roizman durante su turno de palabra en la vista celebrada en el tribunal del distrito Oktiábrski de Yekaterimburgo.

El exalcalde fue detenido en agosto de 2022 en Yekaterimburgo, tras lo cual fue acusado de "acciones públicas con el fin de desprestigiar el empleo de la Fuerzas Armadas de Rusia" y fue declarado "agente extranjero".

Al juicio asistió el director del periódico Nóvaya Gazeta, Dmitri Murátov, galardonado con el premio Nobel de la Paz en 2021, quien defiende la inocencia de Roizman, al igual que otras famosas personalidades como el escritor Boris Akunin y músicos como Yuri Shevchuk o Andréi Makarévich, muy críticos con la guerra en Ucrania.

Roizman también recibió el apoyo de Naína Yeltsina, viuda del primer presidente democrático de la historia de Rusia, Boris Yeltsin, oiundo de Yekaterimburgo.

Además, la cantante más famosa en la historia de este país desde tiempos soviéticos, Alla Pugachova, envió una carta abierta al juez para que absuelva a Roizman.

"El futuro de nuestra patria depende de gente como Roizman, que viven por los intereses de los ciudadanos de su región, sino de todo el país", señala.

Roizman, que era el único alcalde opositor de una ciudad de más de un millón de habitantes, tuvo que dejar el ayuntamiento en 2018 después de que el partido del Kremlin eliminara las elecciones directas al consistorio, lo que impidió que se presentara a la reelección.

Otro conocido opositor, Iliá Yashin, fue condenado en diciembre de 2022 a ocho años y medio de cárcel por criticar al ejército ruso, al que vinculó con los crímenes de guerra cometidos en Ucrania. EFE

