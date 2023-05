Las españolas Marta Perarnau y Bea Parra le dicen adiós al San Luis de México

Ciudad de México, 19 may. Las españolas Marta Perarnau y Beatriz Parra anunciaron este viernes que no seguirán en el San Luis de la liga femenina del fútbol mexicano.

"Lamentablemente me toca decir adiós. Lo digo con gran tristeza. Ha sido un gran honor representar a esta ciudad; es un orgullo inexplicable que me hayáis permitido ser vuestra capitana durante este tiempo", se despidió Perarnau a través de su Twitter.

"Mis valores como futbolista y como persona no coinciden con los del staff técnico ni con el proyecto del San Luis femenino, por ello me veo obligada a no continuar perteneciendo a la disciplina del club", lamentó Parra en sus redes sociales sin abundar en más detalles.

Ambas jugadoras llegaron al San Luis para el torneo de Apertura 2021 y al siguiente torneo se convirtieron en piezas fundamentales del equipo que es filial del Atlético de Madrid.

Marta Perarnau, tiene 28 años, fue elegida para llevar la cinta de capitán desde el Clausura 2022. En cuatro torneos la zaguera lateral disputó 54 partidos, 46 de ellos como indiscutible.

Bea Parra, cuenta con 35 años. En cuatro certámenes en el fútbol mexicano la delantera jugó 57 partidos, 42 de ellos como titular; anotó 22 goles. El Apertura 2022 fue su mejor semestre, consiguió 10 anotaciones, su máxima cuota.

Al igual que la artillera, Perarnau también hizo referencia a situaciones dentro del equipo que consideró injustas e insalvables para evitar su salida.

"Para mí, el respeto, la equidad y la justicia deben estar presentes en el día a día de un equipo de fútbol, así como en la vida; su ausencia hace que las personas no se sientan protegidas y no puedan desarrollar al máximo sus cualidades", subrayó la defensa.

A pesar de las diferencias con el cuerpo técnico Beatriz Parra abrazó a los seguidores del San Luis a los que prometió recordar en cada paso futuro que dé.

"Gracias afición. Me llevo para siempre esa sensación de pisar el campo del Alfonso Lastras y de poder abrazarlos emocionada por tantos momentos de felicidad. Jamás podré devolveros todo el cariño que me habéis mostrado en tan poco tiempo", concluyó.

Al final del Clausura 2023 el San Luis acabó en la posición 13 de la tabla. No avanzó a la fase final a la que clasifican los ocho mejores. El entrenador del equipo es el mexicano Fernando Samayoa González. EFE

