La Federación Peruana quiere usar el VAR en las últimas fechas del actual Torneo Apertura

Lima, 18 may. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) quiere que el sistema de videoarbitraje (VAR) se emplee en la Primera División nacional desde las últimas fechas del actual Torneo Apertura, antes de implementarlo totalmente en el próximo Torneo Clausura, afirmó este jueves el presidente de la federación, Agustín Lozano.

"Queremos que en las últimas fechas del Apertura, en la 18 y 19, se pueda instalar el VAR como para tener ya un ensayo de lo que va a acontecer en la primera fecha del Clausura", declaró Lozano a la emisora Radio Ovación.

Las jornadas 18 y 19 del Apertura, que actualmente lidera el Alianza Lima con 8 puntos de ventaja, se disputarán durante las dos primeras semanas de junio próximo, tras lo cual deberá comenzar la disputa del Clausura.

Al respecto, el máximo dirigente del fútbol peruano aclaró que la implementación de esta propuesta "le corresponde a la Liga", por lo que sostuvo que "seguramente va a ser motivo de mayor explicación en los próximos días".

Lozano remarcó, sin embargo, que "en principio, en el Clausura todos los 9 partidos (de cada jornada) van a tener VAR".

"Todos los estadios donde existen autorizaciones para que los clubes usen, como principal o alterno, tienen que reunir los requisitos de infraestructura para las instalaciones del VAR, eso está garantizado" agregó antes de decir que se trata de "una infraestructura muy sencilla".

El presidente de la FPF enfatizó, sin embargo, que el VAR "no va a solucionar todos los problemas" que puedan presentarse en el arbitraje nacional, que está siendo muy cuestionado en las últimas semanas por errores evidentes que incluso han influido en los resultados de partidos.

"Lo que queremos es que esta herramienta ayude a los árbitros a un mejor trabajo y que el 'fair play' esté presente para todos por igual", sostuvo.

Lozano admitió que a él también le preocupan "los continuos errores que se han venido dando en el arbitraje" y dijo que estos problemas "se tienen que corregir de inmediato".

"Algo está fallando, porque la capacidad existe, se tiene que analizar qué es lo que está fallando, de repente un mayor grado de responsabilidad, exceso de confianza, no lo sé, y son cosas que no me corresponden a mí evaluar. El llamado que hemos hecho es a ellos porque son cosas que se pueden corregir", remarcó.

La FPF anunció el pasado 26 de abril que se aprestaba a implementar el VAR en el torneo nacional, para lo cual sostuvo reuniones con las autoridades de la Liga de Fútbol Profesional, la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) y los 19 equipos de la Liga 1.

La federación indicó que también se ofrecería una capacitación a los comandos técnicos y futbolistas, para luego ofrecer otra a periodistas y medios de comunicación. EFE

