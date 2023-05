James Mangold: "No hay película sin buenos guionistas, los apoyo en su lucha"

Cannes (Francia), 19 may. El director estadounidense James Mangold aseguró este viernes en Cannes, donde anoche estrenó junto Harrison Ford la última entrega de la saga Indiana Jones, que "no hay película sin buenos guionistas" y que los apoya "en su lucha", en relación a las reivindicaciones del sindicato del sector en EE.UU.

"Los primeros en el proceso son a menudo los primeros en ser olvidados", afirmó en una rueda de prensa junto a Ford y otros miembros del reparto, como Phoebe Waller-Bridge o Mads Mikkelsen, además de los productores de "Indiana Jones y el dial del destino" ("Jones and the Dial of Destiny").

Todo el equipo coincidió en la importancia de los guiones usando como ejemplo esta nueva película, que pone fin a las aventuras del arqueólogo más famoso de Hollywood.

Mangold explicó, de hecho, que para este filme hubo muchas propuestas de trama que no respondían a lo que él veía imprescindible, responder a la pregunta "de por qué esta película sucedía en este momento de su vida", mientras que Ford apuntó que él también buscaba un guion que redondeara la saga.

"Creo que todo el mundo aquí ha demostrado que no puedes hacer nada de esto sin buenos guionistas", indicó Kathleen Kennedy, una de las productoras más poderosas del cine actual, con un currículum que abarca de "El curioso caso de Benjamin Button" ("The Curious Case of Benjamin Button") al universo Star Wars, pasando por "Lincoln" o "Twister".

Kennedy aseguró que también apoya las reivindicaciones del sindicato de guionistas para que consigan "lo que se merecen" y deseó que haya un ambiente que permita dialogar estos temas, que son "verdaderamente complicados".

Porque, según apuntó, la industria "está realmente cambiando" y todo el mundo "se está preparando" para ello.

Durante este Festival de Cannes, que comenzó el día 16 y concluirá el próximo 27 de mayo, también otras grandes figuras de Hollywood han expresado su apoyo a los reclamos de los guionistas, como Michael Douglas o Sean Penn.

El pasado 2 de mayo, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) anunció el inicio de una huelga indefinida tras no llegar a un acuerdo en la realización de un nuevo convenio con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP).

Los guionistas exigen mejores condiciones de trabajo, un incremento en los incentivos que las plataformas de "streaming" les pagan por volver a emitir sus producciones, así como regulación de las creaciones fruto de la inteligencia artificial, entre otras peticiones.