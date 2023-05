El equipo de la argentina "Los delincuentes", elegida en Cannes, también robaría un banco

Nerea González

Cannes (Francia), 19 may. "Sí, si tuviera el talento para salir indemne robaría un banco", dice el actor argentino Esteban Bigliardi. También su compañero, Daniel Elías, y Rodrigo Moreno, director, que siente que ya lo hizo un poco al ocultar que rodaría un film de 3 horas. Mereció la pena: "Los delincuentes" ha llegado a Cannes.

"Bueno, hay diferentes maneras de robar, ¿no? En este caso, ellos lo hacen porque trabajan en un banco. Pero hay muchas maneras de tomar ciertas ventajas en el mundo laboral en que cada uno está para ser un poco más libres", explica Moreno sobre la trama de su película, que compite en la sección Una Cierta Mirada.

"En mi caso, por ejemplo, cuando busco financiamiento de una película muchas veces digo que voy a hacer una cosa y después termino haciendo otra. Nadie se esperaba que hiciera una película de 3 horas y yo no decía de entrada, voy a hacer una película de 3 horas. Si no, no tendría financiamiento", bromea -a medias-, en una entrevista con EFE junto a sus dos actores protagonistas, un día después del gran estreno en el Festival.

En "Los delincuentes", pasa algo parecido. Dos empleados bancarios roban la sucursal donde trabajan, pero solo lo justo para poder hacer lo que quieren: tener el dinero suficiente para vivir el resto de sus vidas sin tener que trabajar, aunque por medio haya que cumplir una pequeña condena de cárcel.

"¿Quién es más ladrón, el que roba un banco o el que lo funda?", se pregunta, por su parte, Bigliardi.

Para este último actor esta vista es la quinta vez en Cannes, mientras Elías también participó en el pasado en algunos proyectos seleccionados. Pero para Moreno, este 2023 es la primera vez al mando de una película en la Croisette. El realizador, no obstante, se lo toma con "cierta perplejidad, distancia y mucho disfrute".

"No es que yo tengo ni 25 ni 30 años, es mi primera película y dices, 'ah sí, llegué a Cannes'. Entonces uno llega con más escepticismo, con más pudores, es distinto (...) Sabes que te pueden llegar a decir que 'sos genial' y sabes perfectamente entre tres días se van a olvidar quién soy yo. Ya me pasó antes, no en Cannes, pero sí en Berlín", indica Moreno, de 50 años.

La selección para esta película para la segunda sección oficial más importante del Festival, no obstante, sí que está haciendo que Moreno vea cifras por ella que solo había visto antes una vez: cuando filmaron los 600.000 billetes en dólares que suponen el botín de los dos protagonistas de "Los Delincuentes", Morán y Román.

"Es un gran mercado persa", apunta sobre Cannes.

A Elías, originario de la norteña provincia argentina de Salta y encargado de interpretar a Morán en la película, la prensa de su tierra lo ha llamado "orgullo salteño".

"Esto fue convertirme en actor, creo que muchas veces en Salta decían '¿qué hace hace Daniel Elías? Y ahora que ven que está en Cannes... ah, se ve que estaba haciendo algo", bromeó.

La idea de esta quinta cinta de Moreno, cuyos trabajos se prolongaron durante cinco años, surgió en realidad de otra película argentina, "Apenas un delincuente" (1949), de Hugo Fregonese.

"Me gustaba la idea de un tipo que roba en su trabajo y esconde el dinero y quiere ir a la cárcel. Pero al mismo tiempo no me interesaba el motivo de la película original, que era tener una vida lujosa", explica.

El guión, firmado por el propio Moreno, acaba siendo un alegato en favor de la vida simple, opuesta a la vida opresiva de la ciudad y del mundo corporativo, y está cargado de juegos, como el que liga los nombres de varios de los personajes principales: Morán, Román, Morna, Ramón, Norma...

"Siempre empiezo, como decimos en Argentina, desde la pavada, desde la estupidez", aseguró el realizador. EFE

ngp/vh

(vídeo)