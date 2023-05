Wednesday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE

Los Angeles 000 100 000 — 1 4 1 Baltimore 001 110 00x — 3 11 0

Canning, Barría (6) and Wallach; Bradish, Coulombe (7), Cano (8), Bautista (9) and Rutschman. W_Bradish 2-1. L_Canning 2-2. Sv_Bautista (11). HRs_Los Angeles, Trout (9). Baltimore, Hays (5).

___

New York 000 000 000 0 — 0 3 3 Toronto 000 000 000 3 — 3 10 0

(10 innings)

Cole, Holmes (7), Cordero (8), M.King (9), W.Peralta (10) and Trevino, Higashioka; Bassitt, Y.García (8), Mayza (8), Romano (9) and Kirk. W_Romano 3-2. L_W.Peralta 2-1. HRs_Toronto, D.Jansen (4).

___

Seattle 000 102 000 — 3 5 1 Boston 360 030 00x — 12 16 2

Gonzales, Gott (2), Brash (4), Speier (5), Flexen (6) and Raleigh; Bello, Jo.Rodríguez (6), Martin (7), Sherriff (8), Garza (9) and C.Wong. W_Bello 3-1. L_Gonzales 3-1. HRs_Boston, J.Turner (5).

___

Cleveland 100 000 100 — 2 6 1 Chicago 010 312 00x — 7 12 0

Battenfield, Morgan (5), Hentges (6), Curry (7) and Zunino, Fry; Clevinger, R.López (7), J.Kelly (8), Graveman (9) and Grandal, Zavala. W_Clevinger 3-3. L_Battenfield 0-5. HRs_Chicago, Sheets (6), Vaughn (5), Burger (10).

___

INTERLEAGUE

Pittsburgh 020 110 400 — 8 14 0 Detroit 000 000 000 — 0 1 1

R.Hill, R.Stephenson (7), Hernandez (8), Moreta (9) and Hedges; E.Rodriguez, T.Alexander (6), Cisnero (7), Holton (8) and J.Rogers. W_R.Hill 4-3. L_E.Rodriguez 4-3. HRs_Pittsburgh, R.Castro (5).

___

Minnesota 000 101 100 — 3 8 1 Los Angeles 001 100 50x — 7 9 2

S.Gray, Moran (5), De León (6), Pagán (7), Sands (8) and Vázquez; May, Covey (2), V.González (6), Ferguson (7), Graterol (7), E.Phillips (9) and W.Smith. W_Graterol 2-1. L_De León 0-1. HRs_Minnesota, Buxton (9), Gallo (10). Los Angeles, Outman (9).

___

Arizona 010 002 002 — 5 6 0 Oakland 000 000 300 — 3 5 0

R.Nelson, Frías (6), K.Nelson (7), J.Ruiz (8), M.Castro (9) and Herrera; Medina, Moll (7), Fujinami (8), Martínez (9) and Ca.Pérez. W_J.Ruiz 1-0. L_Fujinami 1-5. Sv_M.Castro (3). HRs_Arizona, C.Walker (11), Carroll (6). Oakland, Laureano (5).

___

Kansas City 000 103 000 — 4 9 0 San Diego 000 012 000 — 3 8 0

C.Hernández, Mayers (3), J.Taylor (5), Cuas (6), A.Chapman (7), Clarke (8), S.Barlow (9) and Perez; Darvish, T.Hill (6), S.Wilson (7), Cosgrove (8), L.García (9) and Au.Nola, Sullivan. W_J.Taylor 1-1. L_Darvish 2-3. Sv_S.Barlow (6). HRs_Kansas City, Pasquantino (8). San Diego, Cronenworth (4).

___

Tampa Bay 000 100 121 2 — 7 10 0 New York 000 000 203 3 — 8 8 0

(10 innings)

Fleming, K.Kelly (6), Diekman (6), R.Thompson (7), Poche (8), Adam (9), Fairbanks (10) and Mejía, Bethancourt; Senga, Brigham (7), Ottavino (8), Nogosek (9), Robertson (10) and Álvarez. W_Robertson 1-0. L_Fairbanks 0-1. HRs_Tampa Bay, Siri (6), B.Lowe (8). New York, Vientos (1), Álvarez (4), Alonso (15).

___

Atlanta 020 001 021 — 6 8 0 Texas 000 310 100 — 5 7 0

Strider, Chavez (6), Minter (7), N.Anderson (8), Iglesias (9) and d'Arnaud; Eovaldi, Sborz (8), Burke (8), J.Barlow (9) and Heim. W_N.Anderson 2-0. L_Burke 2-2. Sv_Iglesias (2). HRs_Atlanta, E.Rosario (4), Acuña Jr. (11), Arcia (4). Texas, A.García (13).

___

NATIONAL LEAGUE

Cincinnati 020 030 001 — 6 12 1 Colorado 000 056 00x — 11 13 0

Ashcraft, Sims (6), Bracho (6), K.Herget (8) and Maile; Gomber, Abad (5), Suter (6), Bird (7), Pint (9), P.Johnson (9) and E.Díaz. W_Suter 2-0. L_Ashcraft 2-2. Sv_P.Johnson (8). HRs_Cincinnati, Maile (2).

___

Philadelphia 000 310 000 — 4 8 1 San Francisco 400 000 03x — 7 11 0

T.Walker, Strahm (1), Brogdon (4), Vasquez (5), Bellatti (6), Domínguez (7), G.Soto (8) and Realmuto; Stripling, Manaea (4), Junis (6), S.Alexander (7), Brebbia (8), Doval (9) and Bart. W_Brebbia 2-0. L_G.Soto 1-3. Sv_Doval (11). HRs_Philadelphia, Stott (3).

___

Washington 020 000 100 — 3 9 0 Miami 010 201 00x — 4 8 1

Gore, A.Machado (6), Edwards Jr. (7) and K.Ruiz; E.Cabrera, Nardi (6), Chargois (7), Scott (8), Floro (9) and Stallings. W_E.Cabrera 3-3. L_Gore 3-3. Sv_Floro (3). HRs_Washington, Dickerson (1). Miami, Soler (11).

___

Milwaukee 000 000 000 — 0 7 0 St. Louis 100 002 00x — 3 8 0

Burnes, Tr.Megill (7), Cousins (8) and Caratini; Liberatore, Pallante (6), Gallegos (7), Helsley (8) and Wills.Contreras. W_Liberatore 1-0. L_Burnes 4-3. Sv_Helsley (5). HRs_Milwaukee, T.Taylor (1). St. Louis, DeJong (5).