Temas del día de EFE Internacional del 18 de mayo de 2023 (16.00 GMT)

Moscú/Kiev - Rusia volvió hoy a atacar varias regiones y ciudades ucranianas, entre ellas la capital y el puerto de Odesa, donde falleció una persona, mientras que en el bastión oriental de Bajmut está perdiendo la iniciativa ante los contraataques diarios de las fuerzas ucranianas en los flancos en el norte y oeste de la urbe. (Texto)(Foto)(vídeo).(Enviado)

Moscú - El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) anunció hoy en la ciudad uzbeka de Samarcanda que expandirá su apoyo a Ucrania durante la guerra y la reconstrucción, para lo que trabajará en una propuesta para aumentar las contribuciones de los países miembros al capital de la institución en entre 3.000 y 5.000 millones de euros. (Texto).(Enviado)

Moscú.- La Fiscalía rusa pidió hoy solo una multa contra el político opositor y exalcalde de Yekaterimburgo, la capital de los Urales, Yevgueni Roizman, acusado de desprestigiar las actividades del Ejército ruso en Ucrania. (Texto).(Enviado)

Leópolis (Ucrania) - Los tártaros de Crimea ven frustradas una vez más sus esperanzas de una vida pacífica, 79 años después de que fueran deportados por Stalin en un plazo de tres días y se les prohibiera el regreso, y la minoría musulmana denuncia la represión creciente que sufre en la península ocupada por los invasores rusos. Por Rostyslav Averchuk (Crónica)(Texto).(Enviado)

Quito - La decisión del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, de disolver por decreto el Parlamento y convocar elecciones anticipadas para evitar que el Congreso le destituyera augura un fuerte pulso entre el Gobierno y la oposición, que puede convocar movilizaciones ciudadanas. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

Redacción América - De los tres presidentes elegidos en América del Sur en 2021 -el ecuatoriano Guillermo Lasso, el peruano Pedro Castillo y el chileno Gabriel Boric-, solo este último concluirá su mandato constitucional si la Justicia ecuatoriana ratifica la disolución del Parlamento y la convocatoria anticipada de elecciones decretada por Lasso o bien el mandatario es destituido. (Texto).(Enviado)

Hiroshimna (Japón) - El presidente estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro japonés, Fumio Kishida, se reunieron este jueves para coordinar esfuerzos antes del inicio mañana viernes de la cumbre del G7 en Hiroshima. (Texto)(Foto)(Video)(Audio). (Enviado)

Hiroshima (Japón) - Los líderes del G7 se reúnen desde este viernes en la ciudad nipona de Hiroshima, la primera de la historia en ser atacada con la bomba atómica, en una cita que estará centrada en la guerra de Ucrania y en las tensiones con China, y donde se quiere enviar un potente mensaje contra el uso de armas nucleares. Por Antonio Hermosín Gandul.(Texto)(Foto)(Video).(Enviado)

Hiroshima (Japón) - El okonomiyaki, una especie de tortilla nipona, es un popular plato nipón que jugó un rol clave en la devastada Hiroshima, donde se convirtió en un alimento de supervivencia tras el bombardeo nuclear, y que podría estar en el menú de los líderes del G7 que se reúnen esta semana en la ciudad nipona. Por Edurne Morillo (Texto)(Foto)(Vídeo).(Enviado)

Bogotá - Colombia sigue pendiente de la búsqueda de los cuatro niños desaparecidos desde hace 18 días tras un accidente aéreo ocurrido en las selvas del sur del país, después de que el presidente Gustavo Petro haya admitido que no hay confirmación de que se encuentren con vida, en contra de lo que él mismo había anunciado. (Texto)

Santa María La Nueva (Colombia) - El barrio es conocido popularmente como "Las casitas" pero algunas vecinas lo llaman "Bendición de Dios", aunque más bien la "bendición" la concedió el Clan del Golfo, el grupo que controla y manda en este rincón del noroeste de Colombia, desconectado casi completamente del país y que colinda con Panamá. Por Irene Escudero y Esneyder Negrete. (Texto) (Foto) (Vídeo).(Enviado)

Jerusalén/Gaza - La Marcha de las Banderas de Jerusalén con la que miles de israelíes celebran la ocupación en 1967 de la zona Este de la ciudad, se produce este año bajo un clima de alta tensión tras la reciente escalada de Israel con las milicias palestinas de Gaza. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

Bangkok - La situación de los supervivientes del ciclón Mocha a su paso por Birmania se agrava por la necesidad urgente de agua potable y alimentos ante la dificultad para la llegada de ayuda humanitaria mientras se conocen nuevos detalles del reguero de destrucción dejado por el temporal. (Texto)(Foto).(Enviado)

Miami (EE.UU.) - El mundo de las criptomonedas se da cita a partir de hoy en Miami para la conferencia Bitcoin 2023, un cónclave de tres días que prevé congregar a más de 15.000 asistentes para oír de expertos, innovadores y líderes del sector cuáles son los últimos avances relacionados a la moneda digital más popular. (Video) (Texto) (Foto) (Audio)

Cannes (Francia) - ¿Los monstruos están dentro o fuera de nosotros? Esa es la gran pregunta de la nueva película del realizador japonés Kore-eda Hirokazu, "Monster", que aspira a su segunda Palma de Oro en Cannes. La respuesta, sin embargo, queda a decisión de cada espectador, según dijo su equipo en rueda de prensa. (Texto)(Foto)(Audio).(Enviado)

Cannes (Francia) - "Indiana Jones y el dial del destino" ("Indiana Jones and the Dial of Destiny") hace su primera aparición en el Festival de Cannes en una de las alfombras rojas más esperadas de esta 76 edición. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Venecia (Italia) - La XVIII Bienal de Arquitectura de Venecia abre sus puertas a la prensa para exponer las ideas sobre las construcciones del presente y del futuro, con la participación de España y ocho países latinoamericanos. Por Gonzalo Sánchez (Texto) (Foto)(Vídeo)

(Enviadas notas de pabellones latinoamericanos y una entrevista con el comisario del pabellón español Eduardo Castillo-Vinuesa)

Los Ángeles (EE.UU.) - En poco más de cuatro años de trayectoria musical, la argentina Nicki Nicole (Rosario, 2000) ha conseguido lo que muchos artistas ansían -algunos sin éxito- durante toda su carrera: conseguir llegar a millones de oyentes y mantener la autenticidad de crear a su antojo sin perder el calor de los suyos. Por Guillermo Azábal. (Entrevista) (Texto)(Foto).(Enviado)

Taipéi.- TAIWÁN REINO UNIDO.- La ex primera ministra británica y actualmente diputada conservadora Liz Truss realiza una visita a Taiwán que se prolongará hasta el sábado.

Medellín (Colombia).- COLOMBIA SEGURIDAD.- Se celebra en Medellín la primera edición del Colombia World Security Summit 2023, que reunirá a expertos en ciberseguridad y líderes de las principales empresas de tecnología en el mundo. (Texto) (Foto)

Lima.- PERÚ CASTILLO.- Un tribunal peruano continúa la evaluación del caso de Lilia Paredes, la esposa del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) actualmente asilada en México, para quien la Fiscalía pide 28 meses de prisión preventiva por supuesta corrupción. (Texto) (Vídeo)

Guatemala.- GUATEMALA PRENSA.- Un tribunal de Guatemala reinicia el juicio contra el reconocido periodista José Rubén Zamora Marroquín, detenido desde hace casi 10 meses y el Ministerio Público (MP, Fiscalía) presenta a los últimos testigos que le acusan de lavado de dinero. (Foto) (Texto) (Foto)

San Juan - JAMAICA REINO UNIDO - El ministro británico de Asuntos Exteriores, James Cleverly, asiste al foro Reino Unido-Caribe y se reúne con el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.

Santiago de Chile.- CHILE SEGURIDAD.- Se cumple un año desde que el Gobierno del presidente Gabriel Boric decretó el estado de excepción y la militarización de la Araucanía. (Texto)

Brasilia.- BRASIL AMAZONÍA.- El Gobierno brasileño celebra el seminario Desarrollo Sustentable en la Amazonía, preparativo de la cumbre de los países amazónicos prevista para agosto próximo. (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS CAFÉ.- El Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) entrega el premio al mejor grano durante la XIX edición de la Taza de Excelencia del Café. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA CINE.- Comienza la décima muestra de cine español en Colombia.

La Habana.- CUBA MUSEOS.- El centro histórico de La Habana celebra una semana de actividades por el Día Internacional de los Museos, con exposiciones, charlas y certámenes.

Punta Cana.- TURISMO CONSEJO.- La Organización Mundial del Turismo (OMT) celebra en Punta Cana (República Dominicana) una sesión temática sobre las "Nuevas narrativas en el turismo" (Texto)

Nueva York.- EEUU SOROLLA.- La artista española Luz Camino expone una serie de joyas de creación propia inspiradas en la magna obra "Visiones de España" de Joaquín Sorolla que forman parte de la colección de la Hispanic Society, dentro de los actos del centenario de la muerte de Sorolla. (Texto) (Foto)

San Salvador - EL SALVADOR DERECHOS HUMANOS - Miembros de la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos informan sobre los avances y retrocesos en la búsqueda de justicia para crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el conflicto armado interno (1980-1992). (Texto)

San Salvador - EL SALVADOR GUERRA - Se inaugura una exposición fotográfica con imágenes inéditas del conflicto armado interno (1890-1992) de El Salvador, que dejó 75.000 muertos y más de 8.000 desaparecidos, de la autoría de la politóloga canadiense Tommie Sue Montgomery. (Texto)(Foto)(Video)

19:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INTERESES.- El Banco de México anuncia su nueva política monetaria tras elevar en marzo la tasa de interés por decimoquinta vez consecutiva hasta un récord de 11,25 %. (Texto)

14:00h.- Nueva York.- CRISIS CLIMÁTICA.- La ONU acoge una reunión para pasar revista a la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Guatemala - GUATEMALA MEDIOAMBIENTE - Pobladores mayas del oeste de Guatemala acuden a una laguna considerada sagrada, ubicada en el centro de un cráter volcánico inactivo, para pedir a la Madre Tierra y al cielo por lluvias para sus cosechas. Por David Toro. (Texto)(Foto)(Video)(Crónica)

Nueva York - ARTE HISPANOS - El Museo del Barrio de Nueva York presentan una nueva exposición de su colección permanente, una de las más grandes y antiguas de Estados Unidos centrada en el arte latino.

