St. Louis 3, Milwaukee 0

18 May, 2023
|Milwaukee
|St. Louis
|ab
|r
|h
|bi
|ab
|r
|h
|bi
|Totals
|33
|0
|7
|0
|Totals
|32
|3
|8
|3
|Miller lf
|4
|0
|3
|0
|Nootbaar cf
|4
|0
|0
|0
|Willi.Cntrras dh
|5
|0
|0
|0
|Goldschmidt dh
|3
|1
|0
|0
|Adames ss
|4
|0
|0
|0
|Gorman 2b
|4
|0
|1
|0
|Ruf 1b
|2
|0
|0
|0
|Arenado 3b
|4
|0
|1
|1
|Tellez ph-1b
|2
|0
|0
|0
|Wills.Cntreras c
|4
|0
|1
|0
|Anderson 3b
|2
|0
|0
|0
|Donovan 1b
|4
|1
|2
|0
|Taylor rf-cf
|3
|0
|2
|0
|Burleson lf
|3
|0
|1
|0
|Caratini c
|4
|0
|1
|0
|Mercado lf
|0
|0
|0
|0
|Wiemer cf
|2
|0
|0
|0
|DeJong ss
|3
|1
|1
|2
|Winker ph-rf
|1
|0
|1
|0
|Edman rf
|3
|0
|1
|0
|Turang 2b
|4
|0
|0
|0
|Milwaukee
|000
|000
|000
|—
|0
|St. Louis
|100
|002
|00x
|—
|3
DP_Milwaukee 0, St. Louis 1. LOB_Milwaukee 12, St. Louis 6. 2B_Miller (8), Taylor (1). HR_Taylor (1), DeJong (5). SB_Edman (6).
|IP
|H
|R
|ER
|BB
|SO
|Milwaukee
|Burnes L,4-3
|6
|8
|3
|3
|1
|7
|Megill
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|Cousins
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|St. Louis
|Liberatore W,1-0
|5
|3
|0
|0
|3
|6
|Pallante H,3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|Gallegos H,3
|1
|2-3
|2
|0
|0
|1
|3
|Helsley S,5-8
|1
|1-3
|1
|0
|0
|1
|1
Liberatore pitched to 1 batter in the 6th.
Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Stu Scheuwater; Second, Malachi Moore; Third, Mark Wegner.
T_2:34. A_35,433 (44,494).