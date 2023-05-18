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Agencias

St. Louis 3, Milwaukee 0

18 May, 2023
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Milwaukee St. Louis
ab r h bi ab r h bi
Totals 33 0 7 0 Totals 32 3 8 3
Miller lf 4 0 3 0 Nootbaar cf 4 0 0 0
Willi.Cntrras dh 5 0 0 0 Goldschmidt dh 3 1 0 0
Adames ss 4 0 0 0 Gorman 2b 4 0 1 0
Ruf 1b 2 0 0 0 Arenado 3b 4 0 1 1
Tellez ph-1b 2 0 0 0 Wills.Cntreras c 4 0 1 0
Anderson 3b 2 0 0 0 Donovan 1b 4 1 2 0
Taylor rf-cf 3 0 2 0 Burleson lf 3 0 1 0
Caratini c 4 0 1 0 Mercado lf 0 0 0 0
Wiemer cf 2 0 0 0 DeJong ss 3 1 1 2
Winker ph-rf 1 0 1 0 Edman rf 3 0 1 0
Turang 2b 4 0 0 0
Milwaukee 000 000 000 0
St. Louis 100 002 00x 3

DP_Milwaukee 0, St. Louis 1. LOB_Milwaukee 12, St. Louis 6. 2B_Miller (8), Taylor (1). HR_Taylor (1), DeJong (5). SB_Edman (6).

IP H R ER BB SO
Milwaukee
Burnes L,4-3 6 8 3 3 1 7
Megill 1 0 0 0 0 2
Cousins 1 0 0 0 0 0
St. Louis
Liberatore W,1-0 5 3 0 0 3 6
Pallante H,3 1 1 0 0 1 1
Gallegos H,3 1 2-3 2 0 0 1 3
Helsley S,5-8 1 1-3 1 0 0 1 1

Liberatore pitched to 1 batter in the 6th.

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Stu Scheuwater; Second, Malachi Moore; Third, Mark Wegner.

T_2:34. A_35,433 (44,494).

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