St. Louis 3, Milwaukee 0

Milwaukee St. Louis ab r h bi ab r h bi Totals 33 0 7 0 Totals 32 3 8 3 Miller lf 4 0 3 0 Nootbaar cf 4 0 0 0 Willi.Cntrras dh 5 0 0 0 Goldschmidt dh 3 1 0 0 Adames ss 4 0 0 0 Gorman 2b 4 0 1 0 Ruf 1b 2 0 0 0 Arenado 3b 4 0 1 1 Tellez ph-1b 2 0 0 0 Wills.Cntreras c 4 0 1 0 Anderson 3b 2 0 0 0 Donovan 1b 4 1 2 0 Taylor rf-cf 3 0 2 0 Burleson lf 3 0 1 0 Caratini c 4 0 1 0 Mercado lf 0 0 0 0 Wiemer cf 2 0 0 0 DeJong ss 3 1 1 2 Winker ph-rf 1 0 1 0 Edman rf 3 0 1 0 Turang 2b 4 0 0 0

Milwaukee 000 000 000 — 0 St. Louis 100 002 00x — 3

DP_Milwaukee 0, St. Louis 1. LOB_Milwaukee 12, St. Louis 6. 2B_Miller (8), Taylor (1). HR_Taylor (1), DeJong (5). SB_Edman (6).

IP H R ER BB SO

Milwaukee Burnes L,4-3 6 8 3 3 1 7 Megill 1 0 0 0 0 2 Cousins 1 0 0 0 0 0

St. Louis Liberatore W,1-0 5 3 0 0 3 6 Pallante H,3 1 1 0 0 1 1 Gallegos H,3 1 2-3 2 0 0 1 3 Helsley S,5-8 1 1-3 1 0 0 1 1

Liberatore pitched to 1 batter in the 6th.

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Stu Scheuwater; Second, Malachi Moore; Third, Mark Wegner.

T_2:34. A_35,433 (44,494).