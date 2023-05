Sony estudia sacar a bolsa su unidad financiera para concentrarse en el entretenimiento

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Sony fuera de la sede de la compañía en Tokio, Japón 16 de febrero 2023. REUTERS/Issei Kato

Por Sam Nussey

TOKIO (Reuters) - Sony Group Corp anunció el jueves que está estudiando una escisión parcial de su negocio financiero sólo tres años después de hacerse con el control total, mientras el conglomerado se concentra en el entretenimiento y los sensores de imagen.

Sony dijo que está considerando un plazo de dos a tres años para escindir Sony Financial Group -cuyas operaciones incluyen seguros de vida y banca- con vistas a cotizar en bolsa y mantener una participación ligeramente inferior al 20%.

Dado el capital que requiere el negocio, "es un reto equilibrarlo con nuestra inversión en otras áreas de crecimiento como el entretenimiento y los sensores de imagen", declaró el director financiero de Sony, Hiroki Totoki, en una reunión informativa sobre estrategia.

El conglomerado busca sinergias entre sus negocios, que incluyen videojuegos, música y películas. El éxito de la serie "The Last of Us" en la cadena de televisión HBO impulsó el consumo de la franquicia de videojuegos en la que se basa y de la música utilizada.

La escisión parcial de Sony Financial, que según el grupo ha sido posible gracias a cambios en las normas fiscales, permitirá a la nueva empresa cotizada mantener la marca Sony.

El negocio financiero registró una caída del 5% en los ingresos, hasta 1,45 billones de yenes (10.740 millones de dólares) en el ejercicio finalizado en marzo. El beneficio de explotación aumentó un 49%, hasta 223.900 millones de yenes, gracias a una ganancia extraordinaria por la venta de un inmueble.

Para el ejercicio en curso, Sony prevé un descenso del 40% en los ingresos de la unidad debido a un cambio contable, y una caída del 20% en los beneficios por la ausencia de las ganancias extraordinarias del año anterior.

(1 $ = 135,0500 yenes)

(Reporte de Sam Nussey y Mariko Katsumura; Edición de Jacqueline Wong y Christopher Cushing, editado en español por José Muñoz)