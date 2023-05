Se escuchan fuertes explosiones en Kiev; restos desatan un incendio

En esta imagen, proporcionada por la Oficina de Prensa de la Policía de Ucrania, fragmentos de un proyectil ruso derribado por un sistema de defensa aérea ucraniano, vistos tras un ataque nocturno sobre la región de Kiev, Ucrania, el 18 de mayo de 2023. (Oficina de Prensa de la Policía de Ucrania vía AP)

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia lanzó misiles de crucero sobre la capital de Ucrania y la región de Odesa en la madrugada del jueves, dijeron las autoridades, en una escalada antes de la esperada contraofensiva ucraniana. La mayoría de los proyectiles fueron derribados y se reportó un deceso.

En Kiev se escucharon fuertes explosiones y la caída de restos desató un incendio en un edificio no residencial.

Fue la novena vez este mes que los ataques aéreos rusos alcanzaron la capital en una clara escalada tras semanas de calma y antes de la esperada contraofensiva de las tropas de Kiev con las nuevas armas avanzadas proporcionadas por Occidente.

El ataque fue perpetrado por bombarderos estratégicos en la región del Caspio, que probablemente emplearon misiles de crucero, y Rusia desplegó más tarde aviones de reconocimiento sobre la capital. Según la información preliminar, todos los objetivos enemigos fueron destruidos, dijo Serhiy Popko, máximo responsable de la administración militar de Kiev en una publicación en Telegram.

Los restos cayeron en dos distritos y el incendio en un garaje estaba totalmente extinguido. No hubo información sobre víctimas de inmediato, agregó Popko.

En la provincia de Odesa, en el sur del país, una persona falleció y otras dos resultaron heridas en un ataque con misiles rusos, dijo Serhiy Bratchuk, un vocero de la administración militar de la región, en Telegram.

“La mayoría de los misiles enemigos fueron derribados sobre el mar por las fuerzas de defensa aérea. Desafortunadamente, se alcanzó un objetivo industrial: una persona murió, dos resultaron heridas", explicó Bratchuk.

A principios de semana, las defensas antiaéreas ucranianas, reforzadas con sofisticados sistemas suministrados por Occidente, frustraron un ataque aéreo ruso sobre Kiev al derribar todos los misiles dirigidos hacia la ciudad, afirmaron funcionarios.

El bombardeo, dirigido a diversos puntos en Ucrania, incluyó seis misiles hipersónicos aerobalísticos Kinzhal rusos, la mayor cantidad disparada en un único ataque en lo que va de la guerra, según Yurii Ihnat, portavoz de la fuerza aérea ucraniana.

Los misiles de crucero empleados el jueves eran aparentemente del tipo X-101 y x-55 desarrollados durante la época soviética.

Los misiles hipersónicos del martes habían sido elogiados repetidamente por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien dijo que proporcionan una ventaja competitiva estratégica clave y están entre las armas más avanzadas del arsenal del Kremlin. Los proyectiles son difíciles de detectar e interceptar por su velocidad hipersónica y su maniobrabilidad.

Los sofisticados sistemas antiaéreos occidentales, incluyendo los misiles Patriot de fabricación estadounidense, han ayudado a evitar en Kiev el tipo de destrucción registrado en la principal línea del frente en el este y el sur del país. Aunque la mayoría de los combates terrestres están estancados en esas zonas, ambos bandos atacan territorio enemigo con armas de largo alcance.

Por su parte, los medios estatales rusos reportaron el descarrilamiento de cinco vagones cargados con grano en la península de Crimea, ocupada por Rusia, el jueves en la mañana.

Citante una fuente de los servicios de emergencias, la agencia noticiosa estatal RIA Novosti publicó que el incidente ocurrió no muy lejos de la ciudad de Simferopol. La autoridad ferroviaria regional dijo que el incidente estuvo causado “por la interferencia de personas no autorizadas” y que no hubo víctimas.

El gobernador de Crimea designado por Moscú, Sergei Aksyonov, indicó que se suspendió el tránsito de trenes en la vía afectada.