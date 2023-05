Medvedev: "Lo que ha hecho Nadal en Rolad Garros es irreal, no se cómo es posible"

Roma, 18 may. El ruso Daniil Medvedev se rindió este jueves al español Rafael Nadal, que anunció que no estará en Roland Garros, un torneo que ha ganado catorce veces, algo "irreal" para él, que afirmó que no sabe "cómo es posible" hacer algo así.

El moscovita, número 3 del mundo, comentó en la rueda de prensa posterior a su partido de cuartos de final del torneo de tenis Masters 1.000 de Roma, en el que apeó al alemán Yannik Hanfmann (6-2 y 6-2), la decisión de Nadal de parar hasta nuevo aviso.

"Creo que es una mala noticia porque nunca quieres ver a alguien lesionado, retirándose, especialmente a alguien como Rafa. Si hubiera dicho que no estaba al 100% pero iba a voy a jugar, hubiera sido el favorito porque está ganando allí el 95% de las veces que juega", dijo.

"Pero es una triste noticia. En cierto modo me alegra saber que va a intentar volver. Creo que todos queremos verlo de vuelta en la pista jugando. Eso es lo más importante. Sólo deseo que vamos a ver un par de años más hasta que decida dejarlo", añadió.

Medvedev aseguró además que en el tenis, el récord del manacorí en Roland Garros es el mayor logro conseguido hasta la fecha.

"Seguro. Creo que Novak ganó Australia nueve veces, diez este año. Aún así, Rafa ganó 14. Tal vez Novak, si hace 14 en Australia, competirá en ese aspecto", declaró.

"Especialmente en Roland Garros, es simplemente irreal. Sinceramente, no sé cómo es posible porque yo siento que soy un buen tenista, pero siempre se puede tener un mal día o que tu oponente tenga uno bueno. Como me pasó en Madrid: sentí que no estaba jugando tan mal contra Karatsev. Pero perdí, y después del partido me dije: 'has jugado bien'. Rafa no tuvo estos partidos en Roland Garros, excepto tal vez el partido con Soderling (2009) donde Robin jugó el partido de su vida y consiguió ganar", señaló.

"Es increíble. Creo que en el tenis, al menos por el momento, no hay comparación", insistió.

Medvedev ha conseguido en lo que va de torneo vencer a sus propios fantasmas con la tierra batida, una superficie que históricamente no le ha beneficiado. Sin embargo, no se coloca entre los favoritos para ganar en la capital italiana.

"Definitivamente no me pongo como favorito, pero he estado jugando muy bien aquí, sintiéndome muy bien. Así que si juego así de bien en semifinales, estoy seguro de que voy a voy a ponérselo difícil a mi rival. Eso es lo que quiero hacer. Espero poder llegar aún más lejos e intentar ganar dos partidos más", sentenció.