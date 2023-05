Jueves, 18 de mayo de 2023 (11.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

El enviado chino advierte a Zelenski de que todos deben "crear las condiciones" para la paz

Pekín. El enviado especial chino Li Hui mantuvo ayer un encuentro con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al que advirtió de que "todas las partes tienen que crear las condiciones para terminar la guerra" y "dar comienzo a conversaciones de paz". "China tiene la voluntad de crear el máximo denominador común posible entre la comunidad internacional para resolver la crisis ucraniana y se esforzará para restaurar la paz lo antes posible", indicó el enviado, informó hoy la Cancillería china en un comunicado.

Descarrila un tren en Crimea por una explosión en las vías férreas

Moscú. Un tren de mercancías descarriló hoy en la anexionada península de Crimea debido a una explosión de una bomba en las vías férreas, según medios locales. La compañía de ferrocarriles de Crimea indicó que el descarrilamiento, que no provocó víctimas, se debió a "la injerencia de personas ajenas al transporte ferroviario"."En la región de Simferópol descarrilaron varios vagones con grano. No hay víctimas", escribió en su canal de Telegram el jefe de la administración rusa de Crimea, Serguéi Axiónov, que no precisó la causa del suceso.

Rusia vuelve a atacar con misiles Kiev para lanzar después drones de reconocimiento

Kiev. Rusia lanzó anoche su noveno ataque con misiles contra Kiev en lo que va de mayo, para el que utilizó “probablemente misiles de crucero” disparados por aviones Tupolev 95-MS y Tu-160 desde la zona del Mar Caspio, informó hoy la Administración Militar de la capital ucraniana. Todos los cohetes fueron interceptados por las defensas aéreas ucranianas, dijo la fuente. Después de lanzar los misiles, “el enemigo desplegó sus drones de reconocimiento sobre la capital” de Ucrania que también fueron derribados, dijo el jefe de la Administración Militar de Kiev, Serhiy Popko, en una nota oficial.

Hallados con vida los 4 niños que viajaban en el avión que se estrelló el lunes en Colombia

Bogotá. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recibió información de que fueron hallados con vida y en buen estado de salud los cuatro niños que desaparecieron en un accidente de avión ocurrido en las selvas del sur del país hace 17 días, en el que viajaban otros tres adultos, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida. "Este 17 de mayo (...) se recibió información proveniente de territorio que asegura el contacto con los cuatro niños y niñas que hacían parte de las personas que se transportaban en la aeronave", señaló el ICBF en un comunicado.

El relator de la ONU cree que "hubo uso excesivo de la fuerza" en las protestas en Perú

Lima. El relator especial de la ONU para el derecho a la libertad de expresión y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, considera que "hubo un uso excesivo de la fuerza que condujo a la muerte" en las protestas antigubernamentales en Perú. "Quiero decirles que sí hubo uso excesivo de la fuerza, como ya lo mencioné, que condujo a la muerte (de manifestantes) y que también hubo (más) violencia. No solamente civiles murieron en la protesta, sino también algunos miembros de las fuerzas del orden que también resultaron heridos y fallecieron", declaró el relator en rueda de prensa en Lima, al término de su visita oficial al país andino.

Biden y Kishida se reúnen para coordinar esfuerzos antes del inicio del G7 en Hiroshima

Hiroshima (Japón). El presidente estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro japonés, Fumio Kishida, se reunieron este jueves para coordinar esfuerzos antes del inicio mañana viernes de la cumbre del G7 en Hiroshima. "Hoy, Joe y yo repasaremos los temas de la cumbre del G7 en Hiroshima y haremos cierta coordinación de último minuto", dijo Kishida al inicio del encuentro y en presencia de los medios de comunicación.

Diez cadenas perpetuas para el terrorista uzbeco que atropelló y mató a ocho personas en Nueva York

Nueva York. El terrorista uzbeco que atropelló y mató a ocho personas (cinco de ellas argentinas) en Nueva York en 2017 ha sido condenado a diez cadenas perpetuas más 260 años de cárcel, según informó el Departamento de Justicia. Sayfullo Saipov, de 35 años y yihadista confeso, embistió con un camión a las personas que se encontraban en un carril bici en Manhattan durante la noche de Halloween, causando la muerte a ocho de ellas e hiriendo a doce más.

Jerusalén, en alerta por la Marcha de Banderas en medio de tensión con los palestinos

Jerusalén. Miles de israelíes de ultraderecha, muchos de ellos colonos, acudirán esta tarde en Jerusalén a la polémica Marcha de las Banderas, que conmemora la ocupación en 1967 de la parte este de la urbe, por lo que la ciudad está en alerta máxima en medio de la alta tensión con los palestinos, que ven la marcha como una provocación. Más de 3.000 agentes de policía se han desplegado por la ciudad y las carreteras de acceso, ya que muchos de los asistentes provienen de los asentamientos judíos en Cisjordania ocupada, para celebrar lo que para ellos es la "unificación" de la "capital única e indivisible" de Israel, aunque la mitad este está llamada a ser a capital de un futuro Estado palestino.

El ganador de las elecciones en Tailandia anuncia una coalición prodemocrática

Bangkok. El vencedor de las elecciones en Tailandia, Pita Limjaroenrat, anunció este jueves que su partido reformista Avanzar (Move Forward) ha formado una coalición con otros siete grupos de la oposición prodemocrática, que le garantizaría 313 de los 376 escaños necesarios para su elección como primer ministro. "Hemos alcanzado un Memorando de Entendimiento que se finalizará el 22 de mayo, un día simbólico que marca el noveno aniversario del golpe del actual primer ministro Prayut Chan-ocha", dijo Pita en una rueda de prensa en Bangkok, al lado de los representantes de los otros partidos.

La Junta militar birmana bloquea el acceso de ayuda internacional a zonas azotadas por ciclón

Bangkok. La junta militar de Birmania mantiene este jueves bloqueado el acceso de ayuda humanitaria internacional a las zonas azotadas por el ciclón Mocha, según han denunciado organizaciones internacionales y la oposición, días después del envite de la tormenta que podría haber dejado cientos de muertos. La falta de acceso, denunciada hoy por Naciones Unidas y la oposición a los militares, entre otros, hace que sea difícil conocer con exactitud el número de víctimas y la situación en el terreno. EFE

