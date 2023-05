Jueves, 18 de mayo de 2023 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 18 may(EFE).-

.- Moscú/Kiev (Rusia/Ucrania).- Rusia lanzó esta madrugada un nuevo ataque contra varias regiones y ciudades ucranianas, entre ellas la capital, mientras que en la ciudad oriental de Bajmut pierde la iniciativa ante los contraataques diarios de las fuerzas ucranianas.

.- Hiroshimna (Japón).- El presidente estadounidense, Joe Biden, se reúne con el primer ministro japonés, Fumio Kishida, para coordinar posturas de cara a la cumbre del G7 que se celebrará a partir de este viernes en la ciudad japonesa de Hiroshima.

.- Hiroshima (Japón).- Los líderes del G7 se reúnen desde este viernes en la ciudad nipona de Hiroshima en una cita que estará centrada en la guerra de Ucrania y en las tensiones con China, y donde se aspira a enviar un potente mensaje contra el uso de armas nucleares.

.- Quito (Ecuador).- La decisión del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, de disolver por decreto el Parlamento y convocar elecciones anticipadas para evitar que el Congreso le destituyera augura un fuerte pulso entre el Gobierno y la oposición, que puede convocar movilizaciones ciudadanas.

.- Hiroshima (Japón).- El okonomiyaki, una especie de tortilla nipona, es un popular plato nipón que jugó un rol clave en la devastada Hiroshima, donde se convirtió en un alimento de supervivencia tras el bombardeo nuclear, y que podría estar en el menú de los líderes del G7 que se reúnen esta semana en la ciudad nipona.

.- Jerusalén/Gaza.- La Marcha de las Banderas de Jerusalén con la que miles de israelíes celebran la ocupación en 1967 de la zona Este de la ciudad, se produce este año bajo un clima de alta tensión tras la reciente escalada de Israel con las milicias palestinas de Gaza.

.- Santa María La Nueva (Colombia).- El barrio es conocido popularmente como “Las casitas” pero algunas vecinas lo llaman “bendición de Dios”, aunque más bien la “bendición” la concedió el grupo que controla y manda en este rincón del noroeste Colombia desconectado casi completamente del país y que linda con Panamá: el Clan del Golfo.

.- Lima (Perú).- Un tribunal peruano continúa la evaluación del caso de Lilia Paredes, la esposa del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) actualmente asilada en México, para quien la Fiscalía pide 28 meses de prisión preventiva por supuesta corrupción.

.- Miami (EE. UU).- El mundo de las criptomonedas se vuelve a dar cita a partir de hoy en Miami para la conferencia Bitcoin 2023, un cónclave de tres días que prevé congregar a más de 15.000 asistentes para oír de expertos, innovadores y líderes del sector cuáles son los últimos avances relacionados a la moneda digital más popular.

.- Pekín (China).- Los presidentes de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán visitan China, se reúnen en Pekín con el líder del gigante asiático, Xi Jinping.

.- Bangkok (Tailandia).- El vencedor de las elecciones en Tailandia, Pita Limjaroenrat, anunció este jueves que su partido reformista Avanzar (Move Forward) ha formado una coalición con otros siete partidos de la oposición prodemocrática, que le garantizaría 313 de los 376 escaños necesarios para su elección como primer ministro.

.- Beirut (Líbano).- Protesta de los familiares de bomberos fallecidos en la explosión del puerto de Beirut en 2020, en la que murieron más de doscientas personas.

.- Moscú (Rúsia).- Se celebra en Moscú la feria de la industria del helicóptero HeliRussia 2023.

.- Kiev (Ucrania).- Los ucranianos celebran hoy, pese a la guerra con Rusia, el Día Vyshyvanka, el vestido tradicional eslavo que contiene elementos del bordado tradicional ucraniano.

.- Tokio (Japón).- Japón registró un déficit comercial de 432.413 millones de yenes (unos 2.900 millones de euros) en abril, casi la mitad que en el mismo mes del año anterior, según informó hoy el Gobierno japonés.

.- Cannes (Francia).- "Indiana Jones y el dial del destino" ("Indiana Jones and the Dial of Destiny") hace su primera aparición en el Festival de Cannes en una de las alfombras rojas más esperadas de esta 76 edición.

.- Cannes (Francia).- Alfombra Roja de Black Flies, del director Jean-Stephane Sauvaire y en la que participan los actores Seann Penn y Tye Sheridan.

.- Venecia (Italia).- La XVIII Bienal de Arquitectura de Venecia abre sus puertas a la prensa para exponer las ideas sobre las construcciones del presente y del futuro, con la participación de España y ocho países latinoamericanos.

.- Bruselas (Bélgica).- Lejos de aislar a la gente, la tecnología desarrollada por la aplicación móvil AILEM, que acaba de recibir el Premio Europeo Carlomagno de la Juventud, pretende acelerar la integración de los inmigrantes con juegos y guías para que aprendan el idioma de forma dinámica y tumben así las barreras culturales.

.- Guatemala.- Pobladores mayas del oeste de Guatemala acuden a una laguna considerada sagrada, ubicada en el centro de un cráter volcánico inactivo, para pedir a la Madre Tierra y al cielo por lluvias para sus cosechas.

.- Buenos Aires (Argentina).- María Becerra, conocida como "La nena de Argentina" y una de las principales exponentes de la cada vez más exitosa música urbana que exporta su país, se cuela en la banda sonora de la décima entrega de "Fast & Furious" con "Te cura", canción que ella misma ha compuesto.

.- Los Ángeles (EE. UU.).- La FIFA presenta la marca y el logo del Mundial 2026 de EE.UU., México y Canadá.

