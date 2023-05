Interrumpido el duelo once minutos para atender a un aficionado en la grada

Redacción deportes, 18 may. El encuentro de vuelta de las semifinales de la Liga Conferencia entre el Basilea suizo y el Fiorentina italiano se vio interrumpido durante once minutos en el arranque de la segunda parte de la prórroga, tras tener que acudir las asistencias sanitarias a atender en la grada a un aficionado del conjunto italiano.

Nada más arrancar el segundo período del tiempo extra, el capitán del conjunto florentino Crisrtiano Biraghi reclamo, a instancias de sus compañeros que calentaban en la banda, la presencia de los sanitarios para atender a un aficionado ubicado en la zona de los hinchas del Fiorentina.

Rápidamente una camilla acudió a la zona para llevarse al aficionado de la grada, interrumpiendo durante once minutos el encuentro, que no se reanudó hasta once minutos después cuando se solucionó la urgencia médica. EFE

