Inteligencia ucraniana sobre explosión en Crimea: No habrá paz mientras estén los rusos

Kiev, 18 may. El representante del Directorio de Inteligencia Militar de Ucrania Andrii Yusov dijo hoy sobre la explosión que ha hecho descarrilar un tren en la península ucraniana de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014, que no habrá paz en ese territorio mientras no se retiren las fuerzas rusas.

“Armas, municiones, vehículos blindados y otros medios utilizados en la guerra de agresión contra Ucrania son transportados por esas mismas vías, por lo que es natural que las vías se deterioren y dejen de funcionar por algún tiempo”, dijo Yusov en declaraciones al servicio televisivo nacional de noticias recogidas por la agencia Ukrinform.

Las declaraciones de Yusov van en la línea seguida habitualmente por las autoridades ucranianas de no reivindicar ni desmentir acciones de sabotaje detrás de las líneas enemigas y dejar abierta la posibilidad de la autoría de Kiev.

El representante de la inteligencia militar agregó que “la infraestructura en Crimea volverá a funcionar con normalidad cuando la península” vuelva a estar bajo control de Kiev como establece la legalidad internacional.

“No habrá paz en la península mientras haya terroristas rusos allí”, remachó Yusov. EFE

mg/rz/cg