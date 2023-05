FundéuRAE: “ancho” no es “desviado”

Madrid, 18 may. La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que el adjetivo “ancho” no es adecuado para indicar que una pelota ha ido desviada y no ha entrado en la portería o en la cancha.

En las noticias deportivas, sobre todo de fútbol o de tenis, se pueden encontrar ejemplos como los siguientes: “El delantero terminó tirando la pelota ancha”, “Sacó una bola que se fue ancha un par de metros hacia la derecha de la cancha” o “Tiró con una llamativa falta de convicción y la pelota salió ancha”.

Se trata con toda probabilidad de un calco del inglés “wide”, que no solo puede significar ‘amplio, holgado, extenso, de gran anchura’, sino también, y tal como indica el diccionario Collins, ‘lejos del punto, marca, etc., deseado’ y ‘distante o alejado del punto, marca, etc., deseado’.

Sin embargo, en español la voz “ancho” no tiene ningún sentido equiparable a estos últimos valores, que se corresponden más propiamente con “desviado”, aunque también es posible, según el contexto, emplear otras voces como “alejado” y “apartado”, o bien expresiones como “pasar de largo”, “salir” o “no acertar”.

Por ello, en las frases anteriores habría sido más adecuado escribir, por ejemplo, “El delantero terminó tirando la pelota desviada”, “Sacó una bola que se salió un par de metros hacia la derecha de la cancha” y “Tiró con una llamativa falta de convicción y la pelota pasó de largo”. EFE

feu/alf

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.