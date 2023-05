En México, nuevo pasaporte no binario ya puede esquivar casilla "masculino" o "femenino"

Por David Alire Garcia y Marion Giraldo

CIUDAD DE MÉXICO, 17 mayo (Reuters) - Los mexicanos que soliciten un pasaporte ya no tendrán que marcar la casilla para definirse como "hombre" o "mujer" en una nueva política de documentos de viaje anunciada el miércoles y saludada por el jefe de la diplomacia nacional como un avance histórico para quienes se identifican como no binarios.

El nuevo pasaporte no binario se presentó en un acto organizado por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, pero fue criticado inmediatamente por algunos activistas no binarios por confundir género con sexo.

Bajo la nueva política de pasaportes, los mexicanos no binarios que no se identifican como hombre o mujer, que son categorías de género, ahora pueden responder con una "X" en la documentación que pide a los solicitantes elegir entre masculino o femenino, que son categorías de sexo biológico.

"Las diferentes personas solicitantes podrán elegir el marcador "X" para la casilla de sexo de su pasaporte, omitiendo con ello especificar su género", explicó la cancillería en un comunicado en el que anunció la nueva política.

Anteriormente, los pasaportes mexicanos no pedían a los solicitantes que seleccionaran el género, sólo el sexo. Ebrard, que aspira a la candidatura presidencial del gobernante partido Morena, identificado como de izquierda, para los comicios del próximo año, calificó la política de "salto cuántico" para México, "gran salto por la libertad y dignidad de las personas".

Pero el activista mexicano no binario Alex Orué argumentó que Ebrard fracasó en su intento de inclusión progresista al difuminar la diferencia entre género y sexo.

"Es contraproducente porque confunde los conceptos y refuerza estigmas en contra nuestra comunidad", dijo Orué, subdirector de programación global de la organización sin ánimo de lucro It Gets Better, dedicada a los derechos LGBTQ+.

Orué se preguntó si se había consultado sobre la nueva política a quienes se identifican como no binarios y añadió que sería mejor dar a los solicitantes de documentos oficiales de identidad la opción de seleccionar "NB" en una pregunta que especifique el género.

"Pareciera un detalle menor, pero es estigmatizante para las personas no-binaries y se vuelve en un tema de fiscalización de los genitales y corporalidades", añadió Orué, ya que las identidades de género no siempre coinciden con los atributos corporales del sexo biológico. (Reportaje de David Alire Garcia; editado por Michael Perry; con reporte adicional de Marion Giraldo; traducido por Adriana Barrera)