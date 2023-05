El salsero colombiano Yuri Buenaventura hará un repaso a su repertorio en Miami

Miami, 17 may. El salsero colombiano Yuri Buenaventura se presentará en Miami (Florida) el próximo viernes acompañado por una big band para mostrar un repertorio, con algunas canciones en francés, en el que fusiona el sonido afrocaribeño con el europeo, según se dio a conocer este miércoles.

Temas como "Salsa", "No Estoy Contigo", "Ne Me Quitte Pas", "No Lo Puedo Recordar", "Vagabundo", "La Quiero A Morir", serán parte del espectáculo que tendrá lugar en el Teatro Manuel Artime, de la Pequeña Habana de Miami, informó hoy en un comunicado.

El concierto marca la primera presentación del legendario salsero en esta ciudad de Florida, añade.

"Yuri llega con buena energía, buena música y ganas de disfrutar con sus seguidores en la Ciudad del Sol", afirma el comunicado como preámbulo al concierto.

La salsa del artista colombiano se nutre de "sus descubrimientos y sus encuentros musicales" con grandes de la escena musical internacional como lo son Paco de Lucía, James Brown, Louis Armstrong, Sammy Davis Jr, Nina Simone o Bob Marley, maestros con los que "sus propios valores vibran más allá de su tierra".

Yuri Buenaventura creció escuchando la música salsa de Fania All Stars en Nueva York, fue al servicio militar y decidió mudarse a París. "Para el 1990, ya era conocido como el salsero más exitoso en el país", puntualiza su agencia de prensa y publicidad, Fusion4Media.

La música de Yuri es una fusión de música europea, por la percusión, la marimba, y canciones africanas que resuenan en las playas de su isla natal, Buenaventura, en Colombia.

El artista se fue a la capital francesa a los 19 años de edad, donde descubrió que su futuro estaba en la música un día que vio en la televisión un documental sobre la vida del cantante belga Jacques Brel que lo impactó con su interpretación del clásico "Ne me quitte pas".

Esa canción tan emblemática para los franceses se convirtió en uno de sus temas favoritos y la volvió un éxito en ritmo de salsa, con la cual se ha dado a conocer en Europa.

En 2015, Yuri Buenaventura lanza un homenaje a Francia, su país de adopción, con "Paroles". "Allí adapta con su orquesta de salsa las más bellas canciones de la herencia francesa (Aznavour, Brassens, Ferré, Brel, Nougaro, Moustaki)".

"Las canciones de este disco no son versiones, son adaptaciones que unen las dos culturas, francesa y latina, legitimadas por la experiencia de Yuri Buenaventura".