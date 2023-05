El equipo de Navalni convoca el 4 de junio una jornada mundial en apoyo del líder opositor

Moscú, 18 may. El equipo del encarcelado opositor ruso, Alexéi Navalni, convocó este jueves para el 4 de junio una jornada mundial en apoyo de su líder, que cumplirá ese día 47 años.

"No hay mejor regalo. Demostraremos el día de su cumpleaños que no lo hemos olvidado", señalan sus correligionarios en un vídeo en YouTube.

Denuncian que Navalni lleva 850 días en la cárcel, de los que 165 los ha pasado en celdas de castigo en una prisión de la región de Vladímir, a menos de 200 kilómetros de Moscú.

"Eso es lo que ha hecho (el presidente ruso, Vladímir) Putin con Navalni durante los últimos dos años. Intenta aislarlo de cualquier contacto y apoyo. A Alexéi le han creado una cárcel dentro de la cárcel para que otros presos no puedan ni siquiera comunicarse con él", aseguran.

Recuerdan que el 4 de junio celebrará su tercer cumpleaños en prisión desde que regresó a Rusia después de ser envenenado supuestamente por el Servicio Federal de Seguridad (FSB).

"La última visita se le permitió hace un año", denunció el abogado Iván Zhdánov, uno de sus colaboradores más estrechos en el proscrito Fondo de Lucha contra la Corrupción.

Además, recuerdan que aún está pendiente otro juicio por extremismo y terrorismo, por el que podría ser sentenciado a 30 años de cárcel.

"Conocemos a Alexéi. Sea cual sea la pena, eso no le doblegará. Seguirá siendo un ejemplo de persona que no teme a nada. Hace lo que cree correcto y siempre dice la verdad. Eso no lo cambiará la cárcel", aseguran.

Por todo ello, el equipo de Navalni llama a sus partidarios a salir al centro de la ciudad donde vivan el 4 de junio a las 14.00 hora local con el fin de apoyar al opositor y demostrar que "no está solo".

En el caso de Rusia, conscientes de que el riesgo es mayor, se muestran dispuestos a pagar las multas a todos los detenidos, a los que califican de "auténtico héroes".

Los colaboradores de Navalni, que se encuentran todos en el exilio, han acusado a las autoridades penitenciarias de intentar envenenarle en prisión.

La Justicia rusa rechazó en noviembre de 2022 un recurso de los abogados de Navalni y confirmó la condena de ocho años de prisión que le fue impuesta por estafa y desacato. EFE

mos/psh