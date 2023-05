ACTUALIZA 1-Nadal se perderá Roland Garros y dice que 2024 será probablemente el último año de su carrera

(Agrega detalles y citas, ajusta titular)

18 mayo (Reuters) - El tenista español Rafael Nadal se perderá el Abierto de Francia después de no haber recuperado su forma física de una lesión de cadera sufrida en el Abierto de Australia en enero, dijo el jueves el 14 veces ganador de Roland Garros, añadiendo que 2024 podría ser el último año de su carrera.

"Si sigo jugando en este momento, no creo que pueda estar el año que viene. Mi intención es que el año que viene sea el último y poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado", dijo Nadal a periodistas en una rueda de prensa.

"Intentaré regenerar mi cuerpo estos meses, no voy a poner una fecha de regreso. Cuando me sienta preparado físicamente, volver a empezar. Podría ser un objetivo intentar llegar a final de año y poder jugar la Copa Davis".

Nadal, quien ha dominado la temporada de tierra batida durante años, ha competido en Roland Garros todos los años desde que se adjudicó el primero de sus 22 grandes títulos, récord masculino, en París en 2005.

"La evolución de la lesión que me hice en Australia no ha ido como me hubiese gustado. He perdido objetivos por el camino y Roland Garros se hace imposible", dijo Nadal a la prensa.

"En este momento, no voy a poder estar en Roland Garros. Con lo que es ese torneo para mí, os podéis imaginar lo difícil que es. No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses".

El Abierto de Francia comienza el 28 de mayo.

