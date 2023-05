Wall Street cierra en verde y Dow Jones sube un 1,24 % ante un inminente acuerdo de deuda

Nueva York, 17 may. Wall Street cerró este miércoles en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 1,24 % ante las esperanzas de un acuerdo inminente entre los dos grandes partidos de Estados Unidos para elevar el techo de deuda, que pone fin a varios días de zozobra.

Al cierre de las operaciones, el Dow Jones escaló hasta 33.421,23 unidades y el selectivo S&P 500 también subió un 1,19 % hasta 4.158,81 puntos.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, también ascendió un 1,28 %, hasta 12.500,57 enteros.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró hoy seguro de que habrá un acuerdo entre demócratas y republicanos sobre el límite de deuda que evitará la suspensión de pagos del país, porque todos los líderes implicados "entienden la consecuencia" de no lograr ese consenso.

"Tuvimos una reunión productiva y estoy seguro de que todo el mundo en la sala estuvo de acuerdo" en la necesidad de llegar a un consenso, porque "no hay otra alternativa", dijo Biden sobre esta negociación que es cada vez más urgente, dado que, según los cálculos del Tesoro, el país no podrá afrontar sus pagos a partir del 1 de junio si no se alcanza el pacto sobre el límite de deuda.

Por sectores, predominaron las ganancias, destacando las del financiero (2,09 %), energético (2,07 %) y de bienes no esenciales (2,04 %).

Misma fue la tónica entre los 30 valores del Dow Jones, destacando las ganancias de Home Depot (3,56 %), JPMorgan Chase (3,07 %) y Boeing (2,99 %); las pérdidas afectaron sobre todo a Intel (-1,2 %) y Merck (-1,12 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas cerró en 72,83 dólares el barril, y al término de la sesión bursátil la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años subía al 3,577 %, el oro bajaba a 1.986,4 dólares la onza, y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,0838.