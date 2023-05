Temas del día de EFE Internacional del 17 de mayo de 2023 (20.00 GMT)

ECUADOR CRISIS

Quito - El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, decretó este miércoles en medio del juicio político en su contra la denominada "muerte cruzada", que disuelve la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, y convoca elecciones generales anticipadas, de modo que gobernará mediante decretos hasta que su sucesor asuma el cargo. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Enviado)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú - Kiev/Moscú, 17 may. El Reino Unido y Países Bajos, con apoyo de Francia y Bélgica, han accedido a trabajar en una coalición de cazas para Ucrania, según Kiev, mientras Rusia envía refuerzos al bastión de Bajmut, donde las tropas ucranianas acosan al enemigo y ganan terreno alrededor de la ciudad. (Texto)(Foto)(Vídeo) (Enviado)

Copenhague - El Consejo de Europa (CdE) clausuró este miércoles en Reikiavik su cumbre de jefes de Estado y de Gobierno con la creación de un registro de daños y perjuicios por la intervención militar rusa en Ucrania, el respaldo al proceso para constituir un tribunal especial que juzgue la "agresión" y la demanda a Moscú de que libere a los civiles deportados por el conflicto. (Texto)(Foto)(Vídeo). (Enviado)

Moscú - Rusia no está al tanto de los detalles de las propuestas de paz presentadas por los países de África y Brasil, pero está dispuesta a estudiarlas, a diferencia de Occidente, que solo acepta el plan de Kiev, declaró hoy el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una rueda de prensa junto a su homólogo bielorruso, Serguéi Aléinik. (Texto)(Foto). (Enviado)

Moscú.- La agencia de estadísticas de Rusia, Rosstat, publica sus cálculos preliminares sobre la evolución del PIB ruso en el primer trimestre, que pudo haber caído un 2,2 % con respecto al mismo periodo de 2022, entre otros factores por las sanciones y la guerra en Ucrania. (Texto)(Enviado)

Moscú - La presidenta del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), Odile Renaud-Basso, prometió este miércoles en la ciudad uzbeka de Samarcanda el apoyo continuado de la institución a Ucrania no solo durante la guerra, sino también a largo plazo durante su reconstrucción y en su camino hacia la integración en la Unión Europea. (Texto). (Enviado)

Kiev - El arresto del presidente del Tribunal Supremo ucraniano por liderar una trama que cobró sobornos de dos millones y medio de euros revela el alcance de la corrupción en el sistema judicial ucraniano, pero también prueba que Ucrania se toma en serio las reformas, según declararon a EFE ONG ucranianas. Por Marcel Gascón. (Texto). (Enviado)

BRASIL DEMOCRACIA

Brasilia - El Congreso Nacional de Brasil abre la comisión parlamentaria destinada a investigar el ataque perpetrado por miles de radicales bolsonaristas contra las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero, en un intento de golpe contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.(Texto) (Foto) (Vídeo)

PERÚ PROTESTAS

Lima - El relator especial de la ONU, Clément Nyaletsossi, presenta las conclusiones de su visita a Perú, tras recabar testimonios y reunirse con autoridades para hablar de las protestas antigubernamentales que se saldaron con 77 manifestantes muertos. (Texto)(Foto)(Video)(Audio)

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires - El peronismo, que gobierna Argentina desde 2019, deberá reordenar su estrategia después de que la influyente vicepresidenta, Cristina Fernández, confirmara que no será candidata a las elecciones presidenciales de octubre. (Texto) (Enviado)

EEUU BANCOS

Washington- Los exdirectivos de los bancos estadounidenses Silicon Valley, Signature y First Republic no entonaron hoy el 'mea culpa' por la caída de esas dos primeras instituciones y el rescate de la tercera y achacaron lo sucedido a una serie de eventos "sin precedentes imposibles de prever". (Texto)(Foto)(Video)(Audio). (Enviado)

CRISIS CLIMÁTICA

Ginebra - La combinación del cambio climático inducido por el ser humano y el fenómeno de El Niño hacen probable que las temperaturas mundiales alcancen niveles sin precedentes en los próximos años, según datos revelados hoy por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). (Texto)(Vídeo)(Audio). (Enviado)

CICLÓN MOCHA

Bangkok - Con vientos sostenidos de más de 150 kilómetros por hora, el ciclón Mocha, que tocó tierra el domingo en la costa sur de Bangladesh y ha causado los mayores daños en el oeste de Birmania, puede haber provocado decenas de muertos en una zona de difícil acceso tras haber hecho desaparecer pueblos enteros, según testigos. (Texto). (Enviado)

FRANCIA SARKOZY

París - Una semana después de que la Fiscalía pidiera su procesamiento por la financiación ilegal de la campaña presidencial de 2007, el expresidente francés Nicolas Sarkozy recibió este miércoles un nuevo mazazo judicial con la confirmación de la condena a un año de prisión firme por corrupción en 2014. Por Luis Miguel Pascual. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio).(Enviado)

DÍA HOMOFOBÍA

Quito - La red Pride Connection, coordinada por la Cámara LGTBI+ Ecuador celebra un evento con motivo del Día Internacional contra la homofobía sobre inclusividad en las empresas. (Texto)

Ciudad de Panamá - Panamá "es un país homófobo" y no avanza en materia de derechos LGTBIQ+, un rechazo a dar pasos hacia la plena igualdad que ha puesto al país centroamericano bajo la lupa de la comunidad internacional, que celebra este miércoles el Día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Por Ana de León. (Crónica)(Texto)(Foto)(Video). (Enviado)

México - México conmemora este Día contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia como el segundo país con más crímenes de odio de Latinoamérica, después de Brasil, pese a los avances legales que reconocen el matrimonio igualitario, la identidad de género y criminalizan la discriminación. Por Pedro Pablo Cortés (Crónica)(Texto)(Foto). (Enviado)

FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) - El actor Michael Douglas, que anoche recibió la Palma de Oro de Honor, rememoró hoy su carrera junto a los asistentes al Festival de Cannes y recordó cómo las escenas "sexy" de "Instinto básico" fueron demasiado "incluso para Francia" o cómo el óscar le permitió salir de la sombra de su padre. (Texto)(Foto)(Video). (Enviado)

Cannes (Francia) - Una gran ovación cerró este miércoles la proyección en Cannes de "Extraña forma de vida", un cortometraje que es un "capricho" de Pedro Almodóvar, protagonizado por el actor de moda, el chileno Pedro Pascal, junto a Ethan Hawke, y que además le sirve para preparar su primer largometraje en inglés. Por Alicia García de Francisco. (Texto) (Foto) (Vídeo). (Enviado)

Cannes (Francia) - "No pienso en Hollywood, no me importa Hollywood, no necesito a Hollywood". Así de contundente se mostró este miércoles Johnny Depp en Cannes al ser preguntado por el posible boicoteo que está sufriendo por parte de la industria de su país. Por Alicia García de Francisco. (Texto) (Foto) (Vídeo). (Enviado)

AGENDA INFORMATIVA (GMT)

Brasilia.- BRASIL AMAZONÍA.- El Gobierno brasileño celebra el seminario Desarrollo Sustentable en la Amazonía, previo a la cumbre de los países amazónicos prevista para agosto próximo. (Texto)

Punta Cana (R. Dominicana).- TURISMO CONSEJO.- La Organización Mundial del Turismo (OMT) celebra en Punta Cana (República Dominicana) la 118 reunión de su Consejo Ejecutivo (Texto)

San José.- COSTA RICA GOBIERNO.- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ofrece una conferencia de prensa semanal. (Texto)

Buenos Aires - ARGENTINA ARTE - Alrededor de 250 obras del argentino León Ferrari (1920-2013), entre dibujos, grabados, planos o cerámicas, integran la primera exposición individual que el Museo Nacional de Bellas Artes dedica al artista. Por Javier Castro (Crónica)(Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- La Habana.- CUBA RUSIA.- Apertura del Foro Económico Empresarial Cuba-Rusia y de la XI reunión del Comité Empresarial Cuba-Rusia.

19:30h.- La Paz.- BOLIVIA MUJERES.- Organizaciones defensoras de las mujeres presentan una campaña de comunicación para llamar la atención sobre las prácticas machistas que persisten en Bolivia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

01:00h del jueves.- Nueva York.- EEUU ESPAÑA.- Gala del Queen Sophia Institute para entregar el Premio de Excelencia de 2023. Se prevé la asistencia de la Reina Emérita. (Texto) (Foto)

