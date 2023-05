Minnesota 5, L.A. Dodgers 1

Minnesota Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 36 5 11 5 Totals 34 1 8 1 Solano 2b 3 1 2 0 Betts 2b-rf 4 0 1 0 Larnach ph-lf 2 0 0 0 Freeman 1b 3 0 2 1 Correa ss 5 0 1 0 Heyward rf 2 0 0 0 Buxton dh 4 2 2 0 C.Taylor ph-2b 1 0 0 0 Farmer 3b 4 1 2 3 Muncy 3b 4 0 1 0 Kirilloff 1b 3 0 0 0 Martinez dh 4 0 1 0 Jeffers c 4 0 0 1 Outman cf 4 0 0 0 M.Taylor cf 3 1 0 0 Peralta lf 4 0 1 0 Gallo rf 4 0 2 0 Rojas ss 4 1 1 0 Castro lf-2b 4 0 2 1 Barnes c 4 0 1 0

Minnesota 100 110 002 — 5 Los Angeles 000 010 000 — 1

DP_Minnesota 0, Los Angeles 1. LOB_Minnesota 10, Los Angeles 9. 2B_Solano (7), Buxton (9), Betts (12), Muncy (2), Rojas (3), Peralta (4). HR_Farmer (3). SB_Castro 2 (4), Buxton 2 (4). S_Jeffers (1).

IP H R ER BB SO

Minnesota Ober W,3-0 6 6 1 1 1 6 Stewart H,3 2-3 1 0 0 1 1 Moran H,2 1 1-3 0 0 0 1 1 Jax 1 1 0 0 0 1

Los Angeles Kershaw L,6-3 4 7 2 2 1 7 Miller 2 0 1 1 1 2 González 1 1 0 0 1 1 Bruihl 2 3 2 2 0 2

HBP_Kershaw (Kirilloff), Miller (Kirilloff).

Umpires_Home, Shane Livensparger; First, Dan Bellino; Second, Ryan Wills; Third, Phil Cuzzi.

T_2:49. A_52,159 (56,000).