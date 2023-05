Miércoles, 17 de mayo de 2023 (11.00 GMT)

FRANCIA SARKOZY

Confirman sentencia de cárcel impuesta a Sarkozy por corrupción y abogada dice recurrirán al Supremo

París. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado en apelación a tres años de cárcel, dos exentos de cumplimiento, por un delito de corrupción cometido en 2014, la misma pena a la que fue sentenciado en marzo de 2021 en primera instancia. Sarkozy, el primer ex jefe del Estado condenado a una pena de prisión efectiva, no ingresará en prisión, porque el tribunal precisó en su condena que puede cumplir la pena en arresto domiciliario y con un brazalete electrónico. Su abogada, Jaqueline Laffont, consideró la sentencia "desconcertante", destinada a dar "lecciones morales pero no de derecho", al tiempo que confirmó que recurrirán al Supremo y llegarán "hasta el final" para demostrar la inocencia del expresidente.

UCRANIA GUERRA

Más de cuarenta países suscriben registro de daños causados por la guerra de Ucrania

Copenhague. Más de cuarenta países han suscrito el registro de daños y perjuicios por la intervención militar rusa en Ucrania creado por el Consejo de Europa (CdE) durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Reikiavik, informó hoy este organismo. El CdE, que consta de 46 miembros, explicó que 40 países, entre ellos España, han dado su apoyo a esta iniciativa que pretende ser un primer paso para avanzar en la exigencia de responsabilidades por el conflicto bélico, mientras otros tres (Andorra, Bulgaria y Suiza) han mostrado su intención de hacerlo.

UCRANIA GUERRA

El Kremlin pide calma a la espera de una decisión sobre la renovación del acuerdo de grano

Moscú. El Kremlin pidió hoy calma a la espera de que se anuncie la decisión sobre la prolongación o no del acuerdo para la exportación de grano a través del mar Negro, que expira este jueves. "De momento no se ha anunciado la decisión. Hay que esperar a que se anuncie", dijo en su rueda de prensa diaria telefónica el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. El 18 de marzo, Moscú prorrogó solo por 60 días el acuerdo del grano, firmado el 2 de julio de 2022 para 120 días prorrogables por el mismo período, con el argumento de que no se cumplen los compromisos con la parte rusa.

AUSTRALIA QUAD

Australia cancela la cumbre de seguridad de los líderes del Quad por la ausencia de Biden

Sídney (Australia). El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció este miércoles la cancelación de la cumbre de seguridad de los líderes del Quad, que integran Australia, India, EEUU y Japón, por la ausencia de última hora del presidente estadounidense, Joe Biden. "La reunión de los líderes del Quad no se celebrará en Sídney la próxima semana", dijo Albanese en rueda de prensa sobre esta cumbre programa para el próximo miércoles. La decisión se da horas después de que la Casa Blanca anunciara que Biden regresará a EEUU el domingo tras asistir a la cumbre del G7 que se celebra en Japón, debido a que tiene que negociar el techo de la deuda en su país.

RD CONGO VIOLENCIA

ONU: Suben a 1,6 millones los desplazados en una provincia de RD Congo por grupos rebeldes

Kinsasa. Los ataques de los grupos armados han obligado en lo que va de año a más de 202.000 personas a abandonar sus hogares en la provincia de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), elevando así a 1,6 millones el número de desplazados de esa división administrativa, informó hoy la ONU. "Esta espiral de violencia tiene consecuencias que requieren respuestas humanitarias urgentes y polifacéticas", destacó la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para la RDC a través de su cuenta de Twitter. Más del 52 % de los desplazados en la provincia de Ituri tienen menos de 18 años, señaló la OCHA.

ECUADOR LASSO

El Parlamento suspendió la sesión del juicio político contra el presidente Lasso hasta este miércoles

Quito. La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador suspendió hasta este miércoles la sesión de su pleno que aborda el juicio político de censura contra el presidente del país, el conservador Guillermo Lasso, acusado de peculado (malversación) en empresas del Estado, que él niega. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, tras casi once horas de sesión del pleno, la suspendió avanzada la noche del martes para que sea retomada en la mañana de este miércoles. La suspensión se aplicó tras haber escuchado a 38 legisladores inscritos para el debate de réplica al alegato de defensa que presentó Lasso en la tarde.

CRISIS CLIMÁTICA

Las temperaturas mundiales pueden llegar a niveles sin precedentes en los próximos 5 años

Ginebra. La combinación del cambio climático inducido por el ser humano y el fenómeno de El Niño hacen probable que las temperaturas mundiales alcancen niveles sin precedentes en los próximos años, según datos revelados hoy por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Los expertos de la organización pronostican que la temperatura media anual cerca de la superficie terrestre podría elevarse, de forma transitoria, más de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales entre 2023 y 2027.

UE FISCALIDAD

Bruselas pide que las importaciones de menos de 150 euros paguen también aranceles

Bruselas. La Comisión Europea propuso este miércoles eliminar la excepción que permite que las importaciones a la UE con un valor inferior a los 150 euros no paguen derechos de aduana, una medida cuyo objetivo es luchar contra el fraude puesto que más de la mitad de estos envíos están infravalorados para sortear el gravamen. El Ejecutivo comunitario explicó que esta "abolición" hará que "se aplique un arancel en cada producto vendido online" hacia la UE, y defendió que "la eliminación de este umbral ayudará a atajar el fraude por subestimación de bienes que entran" al bloque y también "reducirá los incentivos de los vendedores para trocear sus envíos en paquetes más pequeños para beneficiarse de la excepción".

G7 CUMBRE

Hiroshima se blinda para la cumbre del G7 con el atentado contra Kishida todavía presente

Tokio. La ciudad japonesa de Hiroshima ha comenzado a blindarse con un despliegue policial récord para la celebración de la cumbre de líderes del G7 que tendrá lugar durante tres días a partir del próximo viernes, con el intento de atentado contra el primer ministro nipón Fumio Kishida hace un mes aún presente. Unos 24.000 agentes serán destinados a la ciudad del oeste del archipiélago japonés, una cifra nunca antes vista para un evento fuera de la capital y que supera en mil el número de efectivos que se destinó a la anterior cumbre del grupo celebrada en Mie en 2016.

EL SALVADOR VIOLENCIA

El Congreso de El Salvador extiende por decimocuarta vez el régimen de excepción

San Salvador. La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó la noche del martes la decimocuarta prórroga de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo de 2022 tras una escalada de los homicidios y que ha dejado más de 68.700 detenidos. Al igual que en la aprobación y las prórrogas anteriores, los legisladores de los partidos oficialistas y sus aliados aprobaron la petición del Ejecutivo del presidente Nayib Bukele sin un estudio previo con 67 votos de los 84 diputados. Bukele dijo este martes tras el asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) que su Gobierno va "arrasar" con los pandilleros y que no "saldrán jamás" de prisión. EFE

