Miércoles, 17 de mayo de 2023 (04.00 GMT)

AUSTRALIA QUAD

Australia cancela la cumbre de seguridad de los líderes del Quad por la ausencia de Biden

Sídney (Australia). El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció este miércoles la cancelación de la cumbre de seguridad de los líderes del Quad, que integran Australia, India, Estados Unidos y Japón, por la ausencia de última hora del presidente estadounidense, Joe Biden. "La reunión de los líderes del Quad no se celebrará en Sídney la próxima semana", dijo Albanese en rueda de prensa sobre esta reunión programa para el próximo miércoles.La decisión se da horas después de que la Casa Blanca anunciara que Biden regresará a Estados Unidos el domingo tras asistir a la cumbre de G7 que se celebra en Japón, debido a que tiene que negociar el techo de la deuda en su país.

CHINA SUCESOS

Casi 40 tripulantes desaparecidos tras volcar un barco pesquero chino en el océano Índico

Pekín. Un barco pesquero chino volcó ayer martes en el océano Índico con 39 personas a bordo, que permanecen desaparecidas, informó hoy miércoles la agencia de noticias estatal Xinhua.Se están llevando a cabo labores de búsqueda y rescate de la tripulación, que está compuesta por 17 trabajadores chinos, 17 indonesios y cinco filipinos.El accidente de la nave, llamada "Lu Peng Yuan Fishing 028", se produjo a alrededor de las 03.00 hora local del martes en "la parte central del océano Índico", señaló la agencia.El presidente chino, Xi Jinping, pidió la puesta en marcha de "un mecanismo de respuesta" para "verificar la situación, enviar fuerzas de rescate adicionales y coordinar la ayuda internacional de búsqueda".

CHINA JAPÓN

Ministros de Defensa de China y Japón emplean por primera vez línea directa de enlace

Pekín. Los ministros de Defensa de China y Japón estrenaron ayer martes el recientemente establecido hilo directo de comunicación entre los dos departamentos, con una conversación en la que abordaron las relaciones bilaterales y los nexos en materia de defensa, informaron fuentes oficiales. El titular chino de Defensa Nacional, Li Shangfu, y su homólogo nipón, Yasukazu Hamada, emplearon así por primera vez el mecanismo, que se puso en marcha el pasado 31 de marzo tras una década de negociaciones lastradas por la disputa territorial por las islas Senkaku (llamadas Diaoyu en China), administradas por Tokio y reclamadas por Pekín.

CUMBRE G7

El jefe de la ONU irá a la cumbre del G7 para reclamar ayuda para los países en desarrollo

Naciones Unidas. El secretario de la ONU, António Guterres, partirá hoy miércoles a la cumbre del G7 en Japón, donde tiene previsto participar en varias sesiones con los aliados y reclamar ayuda para los países en desarrollo, principalmente financiera. Guterres participará el sábado en una sesión sobre la resolución de crisis mediante la colaboración, en la que pedirá a los países del G7 "justicia financiera para los países en desarrollo, que enfrentan un sistema internacional injusto y disfuncional", según un comunicado de su portavoz.

UCRANIA GUERRA

Michel dice que la UE apoya registro de daños en Ucrania para evitar "impunidad" de Rusia

Bruselas. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró ayer martes que la Unión Europea apoya la creación de un registro de daños causados por la guerra desatada por Rusia en Ucrania porque "no hay lugar para la impunidad"."No hay lugar para la impunidad. Es por eso que la UE apoya el establecimiento de un registro de daños causados por la agresión rusa en Ucrania", dijo Michel a su llegada a la cuarta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa, que se celebra este martes y miércoles en Reikiavik.

UCRANIA GUERRA

La batalla de Bajmut decide el signo de la guerra en Ucrania

Moscú. El signo de la guerra en Ucrania se decide en la batalla de Bajmut, donde las tropas ucranianas han recuperado en unos pocos días parte del territorio perdido durante más de nueve meses de combates por el corazón del Donbás ante la pasividad del Ejército ruso. Ante la clara escisión entre la plana mayor el Ejército ruso y los mercenarios de Wagner, los ucranianos han decidido lanzar un contraataque en Bajmut, que se ha convertido en una especie de microcosmos de la guerra en Ucrania.

UCRANIA GUERRA

El presidente de Sudáfrica propone una misión de paz de líderes de África para Ucrania

Johannesburgo. Sudáfrica propondrá este fin de semana a los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski, y Rusia, Vladímir Putin, el despliegue de una "misión de paz de líderes africanos" para "encontrar una solución pacífica" a la guerra en Ucrania, anunció ayer martes el jefe de Estado sudafricano, Cyril Ramaphosa. Según Ramaphosa, los líderes de África intentarán de esta manera "encontrar una solución pacífica al devastador conflicto en Ucrania, la pérdida de vidas humanas y su impacto en el continente africano".

EEUU DEUDA

Yellen reclama al Congreso de EEUU un acuerdo sobre la deuda para evitar una "catástrofe"

Washington. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, reclamó ayer martes al Congreso que se avenga a llegar a un acuerdo con el Gobierno que preside Joe Biden sobre el techo de deuda con el fin de evitar una "catástrofe" para la primera economía del mundo. Biden tiene previsto reunirse esta tarde con los líderes del Congreso para tratar de llegar a un acuerdo sobre el techo de deuda antes de viajar a Japón este miércoles para participar en la cumbre del G7, aunque las posiciones con los republicanos están muy alejadas y no parece posible que ese pacto pueda lograrse.

BRASIL JUSTICIA

Justicia electoral brasileña revoca el mandato del fiscal que ayudó a encarcelar a Lula

Río de Janeiro. El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil despojó del mandato como diputado federal a Deltan Dallagnol, quien fuera el jefe del equipo de fiscales que ayudó a llevar a la cárcel dos años atrás al hoy presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.Por unanimidad, los miembros del máximo tribunal electoral declararon inválida la candidatura de Dallagnol a la Cámara de Diputados, con lo que automáticamente el exfiscal perdió el mandato.

ARGENTINA ELECCIONES

Cristina Fernández confirma que no será candidata mientras el peronismo define estrategia

Buenos Aires. La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, que fue mandataria entre 2007 y 2015, despejó dudas ayer martes al ratificar que no será candidata a presidenta en los comicios de octubre, pese al 'operativo clamor' que sus seguidores venían desplegando desde hace meses y el mismo día en que el peronismo celebró un Congreso para debatir su estrategia electoral."En este año 2023, se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país.

EEUU ABORTO

Legisladores de Carolina del Norte anulan veto del gobernador a prohibición al aborto

Washington. Los legisladores republicanos del estado estadounidense de Carolina del Norte anularon ayer martes el veto que el gobernador del estado había impuesto a una prohibición del aborto en el estado a partir de la duodécima semana de embarazo. Ambas cámaras de la legislatura estatal, controlada por los republicanos, aprobaron anular el veto que el gobernador demócrata Roy Cooper había emitido el sábado a la nueva legislación.El político condenó la medida en su cuenta de Twitter, señalando a los republicanos del estado de estar "unificados en su atropello a la libertad reproductiva".

EEUU MIGRANTES

Un segundo condado del norte de Nueva York bloquea la reubicación de migrantes

Nueva York. El condado de Orange, en el norte de Nueva York, es el segundo en obtener una orden judicial temporal que bloquea los planes del Ayuntamiento de la Gran Manzana para reubicar allí a parte de los migrantes que están llegando en masa a la ciudad desde la frontera sur de Estados Unidos.Una jueza de la Corte Suprema estatal decidió ayer martes que los migrantes alojados en dos hoteles locales podrán quedarse pero vetó las nuevas llegadas después de que el dirigente del condado de Orange, Steven Neuhaus, republicano, denunciara el pasado viernes a la ciudad de Nueva York y a los dos establecimientos.

COLOMBIA CONFLICTO

Disidentes de las FARC asesinan a un soldado colombiano en el noroeste del país

Bogotá. Una disidencia del Frente 36 de las extintas FARC asesinó a un soldado colombiano en una zona rural del municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia (noroeste), informaron ayer martes fuentes castrenses. El comandante de la Séptima División del Ejército, general Óscar Leonel Murillo, aseguró en una declaración a la prensa que el uniformado asesinado es Leimar Vásquez Balvin, quien llevaba "18 años al servicio de la institución" y era "padre de dos hijos".El crimen, agregó el oficial, ocurrió "mientras su unidad realizaba una escolta militar del circo del Ejército que iba hacia (la región de) el Bajo Cauca".

ECUADOR LASSO

Parlamento de Ecuador suspende hasta mañana el juicio político contra el presidente Lasso

Quito. La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador suspendió hasta este miércoles la sesión de su pleno que aborda el juicio político de censura contra el presidente del país, el conservador Guillermo Lasso, acusado de peculado (malversación) en empresas del Estado, que él niega.El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, tras casi once horas de sesión del pleno, la suspendió cerca avanzada la noche del martes para que sea retomada en la mañana de hoy miércoles.

COLOMBIA PAZ

Mayor disidencia de las FARC evaluará si continúa en el cese al fuego con el Gobierno

Bogotá. El Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las extintas FARC, anunció ayer martes que evaluará si continúa o no en el cese al fuego bilateral con el Gobierno colombiano, al que acusa de incumplir este acuerdo que está vigente desde el pasado 1 de enero."Desde la firma del cese al fuego hasta la fecha, lamentablemente, se ha registrado el asesinato de 10 guerrilleros y 20 más han resultado heridos, por lo que nos preguntamos: ¿el cese al fuego tiene un carácter humanitario o es una estrategia para obtener una ventaja militar en nuestra contra?", denunció el EMC en un comunicado.

EEUU ARTE

Un Klimt se vende por 53,2 millones en Sotheby´s y un Magritte alcanza los 42,3 millones

Nueva York. Un cuadro de Gustav Klimt de 1902, Insel im Attersee (Isla en Attersee), se vendió ayer martes por 53,2 millones de dólares tras una puja de siete minutos entre tres compradores en la primera gran venta de temporada en la casa Sotheby´s de Nueva York.El cuadro es uno de los pocos paisajes pintados por el artista austriaco, que trató de captar los matices del sol en el agua y los reflejos multicolores que crea, con un dominio de los verdes, en una técnica que recuerda al puntillismo.Klimt "venció" al que partía como favorito en la noche de Sotheby´s, el cuadro "L´empire des lumières" (El imperio de las luces, 1951), una de las obras más evocadoras del surrealista belga René Magritte y que se vendió por 42,3 millones, cuando la horquilla de salida lo ponía hasta en 55 millones.

FESTIVAL CANNES

El jurado de Cannes se dejará llevar por los sentimientos para encontrar la Palma de Oro

Cannes (Francia). Dejar de lado la inteligencia y seguir el primer instinto, hacer caso a los sentimientos que cada película les provoque. Esa es la única regla que marcará el trabajo del jurado de la 76 edición del Festival de Cannes, presidido por el realizador sueco Ruben Östlund. Östlund, que ha ganado dos Palmas de Oro en sus dos participaciones en Cannes -"The Square" (2017) y "Triangle of Sadness (El triángulo de la tristeza", 2022)-, explicó este martes en rueda de prensa que lo único que les ha pedido a los miembros del jurado es que no busquen el consenso, sino que defiendan los sentimientos que les provoque cada película. EFE

