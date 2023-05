Miami 5, Washington 4

Washington Miami ab r h bi ab r h bi Totals 34 4 8 4 Totals 37 5 12 4 Thomas rf 5 1 1 1 Hampson cf 5 0 1 0 García 2b 5 1 1 0 Cooper 1b 4 1 1 0 Meneses dh 3 0 0 0 Arraez 2b 4 0 2 1 Chavis pr-dh 0 1 0 0 Berti pr 0 1 0 0 Candelario 3b 3 1 3 1 Soler dh 5 1 1 2 Ruiz c 4 0 0 0 De La Cruz lf 4 0 2 0 Call cf 3 0 1 0 Segura 3b 4 1 2 0 Smith 1b 4 0 2 2 Burdick rf 4 1 1 0 S.Garrett lf 3 0 0 0 Fortes c 3 0 1 0 Abrams ss 4 0 0 0 Wendle ss 4 0 1 1

Washington 000 001 030 — 4 Miami 020 000 003 — 5

E_Gray (2), Fortes (5). DP_Washington 1, Miami 1. LOB_Washington 7, Miami 9. 2B_Call (6), Candelario (10), Arraez (8), Hampson (9), Cooper (4). HR_Thomas (5), Soler (10). SB_Wendle (1), Berti (7).

IP H R ER BB SO

Washington Gray 7 7 2 1 3 5 Finnegan H,1 1 2 0 0 0 1 Harvey L,2-1 BS,1-4 2-3 3 3 3 0 1

Miami Luzardo 6 5 1 1 1 7 Scott H,5 1 0 0 0 1 2 Brazoban BS,0-2 1-3 2 3 3 1 1 Okert 2-3 1 0 0 1 1 Nardi W,3-1 1 0 0 0 0 1

Umpires_Home, Mark Carlson; First, Tripp Gibson; Second, Jordan Baker; Third, Brennan Miller.

T_2:35. A_8,811 (37,446).