México emite el primer pasaporte a una persona con género no binario

Ciudad de México, 17 may. El Gobierno de México emitió este miércoles el primer pasaporte a una persona con género no binario y se sumo así a la lista de 16 países en el mundo que permiten un pasaporte con la opción de no identificarse como hombre o mujer.

Autoridades mexicanas aprovecharon la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia para entregar el documento a Oziel, quien en su pasaporte ahora tendrá marcada la sección de su género con una X.

“Aquí estamos en un día histórico, es un cambio cultural, un salto cuántico, los grandes cambios siempre empiezan en la cultura”, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante el evento.

Carlos Alfonso Candelaria López, director general de Oficinas de Pasaportes en México, señaló que desde 2008 se empezó a impulsar que el país contara con documentos que avalaran a personas con género no binario, y reiteró que este es un día histórico pues todavía son pocos países en el mundo los que reconocen esta identidad.

Enfatizó que están "avanzando igual que otros países como Austria, Australia, etcétera" y a "pasos agigantados”.

Por su parte, Jaime Vázquez Bracho Torres, director general de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recordó que la identidad es un derecho humano, por lo que este tipo de documentos “cambian vidas”.

Sin embargo, reconoció que no fue fácil llegar hasta aquí, pues la decisión “implicó retos jurídicos, administrativos, tecnológicos” al lamentar que los sistemas todavía no estén preparados para implementar políticas públicas “que protejan a grupos que presenten algún tipo de vulnerabilidad”.

Finalmente, la diputada trans Salma Luévano Luna dijo que este pasaporte “es parte de esa dignificación que históricamente" se les "debe”.

La emisión de este pasaporte se suma a otros hitos legales del país, donde desde el año pasado todos los estados del país realizan matrimonios entre personas del mismo sexo.

Además, la Suprema Corte reconoció el año pasado el derecho de las infancias trans a rectificar su género en las actas de nacimiento, y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional Electoral (INE) han avanzado en identificaciones que reconocen a personas trans y no binarias.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó el año pasado de forma oficial a la población LGBT en México, donde asciende a cerca de 5 millones de personas, el 5,1 % de los habitantes de 15 años y más. EFE

