LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (17 de mayo)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES ESTADOS UNIDOS -El Departamento de Comercio emite su reporte sobre permisos e inicios de construcción de viviendas en abril. -La Administración de Información de Energía (EIA), una agencia federal, difunde los volúmenes de existencias de petróleo y productos derivados en la semana hasta el 12 de mayo. BRASIL -La agencia de estadísticas presenta el informe sobre ventas minoristas en marzo. Las estimaciones de analistas encuestados por Reuters apuntan a una caída del 0,8% en el mes tras el declive del 0,1% de febrero. En los 12 meses a marzo, las ventas minoristas habrían descendido un 1%. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

EUROZONA- La inflación de la zona del euro se aceleró el mes pasado, informó Eurostat, confirmando los datos preliminares que apuntan a un crecimiento cada vez más tenaz de los precios en los 20 países que comparten el euro. El crecimiento general de los precios se aceleró hasta el 7,0% en abril, desde el 6,9% del mes anterior, ya que el aumento de los costos de los servicios y la energía compensó la ralentización del crecimiento de los precios de los alimentos.

FED- La Reserva Federal de Estados Unidos tendrá que mantenerse "superfirme" en la lucha contra la inflación, incluso si la tasa de desempleo empieza a subir a finales de año, dijo el presidente de la entidad en Atlanta, Raphael Bostic. La actual tasa de desempleo del 3,4% está "mucho más allá del éxito" para el mandato de empleo de la Fed, pero la presión pública sobre el banco central será "enorme" si empieza a subir, afirmó.

CHINA- Nomura recortó su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de China para 2023 hasta el 5,5% desde el 5,9% anterior, después de que los datos de abril mostraran que la recuperación de la segunda mayor economía del mundo tras la crisis financiera está perdiendo fuerza. Los datos mostraron que la producción fabril y el crecimiento de las ventas minoristas en abril fueron inferiores a las previsiones, lo que aumenta la presión sobre los dirigentes económicos para que apuntalen la tambaleante actividad. UCRANIA- El último barco debe dejar un puerto ucraniano en virtud de un acuerdo que permite la exportación segura de grano ucraniano por el Mar Negro, dijo un portavoz de la ONU, un día antes de que Rusia decida si quiere abandonar el pacto por los obstáculos a sus exportaciones de grano y fertilizantes. En julio, Naciones Unidas y Turquía negociaron el acuerdo del Mar Negro por un periodo inicial de 120 días para ayudar a hacer frente a la crisis alimentaria mundial, agravada por la invasión de Ucrania por Moscú, uno de los principales exportadores de grano del mundo.

BCE- El Banco Central Europeo anunció que está buscando un nuevo supervisor bancario para suceder a Andrea Enria cuando finalice su mandato a fines de año. Los candidatos al puesto de presidente del Consejo de Supervisión del BCE, el máximo órgano de vigilancia bancaria de la zona euro, deben presentar su candidatura antes del 23 de junio. El elegido será nombrado por el Consejo de Gobierno en el otoño boreal para un mandato de cinco años.

REINO UNIDO- Las fábricas de automóviles de Reino Unido se verán obligadas a cerrar con la consecuente pérdida de miles de puestos de trabajo si el Gobierno no renegocia de inmediato su acuerdo del Brexit, advirtió el fabricante de automóviles Stellantis. El propietario de las marcas Vauxhall, Peugeot, Citroen y Fiat dijo al Parlamento británico que, con el acuerdo actual, se enfrentaría a aranceles al exportar furgonetas eléctricas a Europa a partir del año que viene, cuando entren en vigor normas más estrictas tras el acuerdo de salida de Reino Unido de la Unión Europea. FRANCIA- La tasa de desempleo de Francia se situó en un 7,1% revisado en el último trimestre de 2022 y se mantuvo estable en los tres primeros meses del año, su nivel más bajo desde 1982 salvo una anomalía durante la crisis del COVID-19, mostraron datos oficiales. Los datos supondrán un impulso para el presidente Emmanuel Macron y su gobierno, que luchan contra la elevada inflación y se esfuerzan por pasar página de las reformas de las pensiones que han desatado meses de huelgas y protestas en las calles, a veces violentas. LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES ONU- Se prevé que el crecimiento económico mundial sea del 2,3% en 2023, 0,4 puntos porcentuales más que la previsión de enero, y la predicción para 2024 bajó 0,2 puntos porcentuales, a un 2,5%, según un informe de Naciones Unidas. "A pesar de este repunte, la tasa de crecimiento sigue estando muy por debajo de la tasa promedio de crecimiento en las dos décadas anteriores a la pandemia, del 3,1%", señala el informe Situación y perspectivas de la economía mundial, publicado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. FED- Subir las tasas de interés en "pasos más pequeños y menos frecuentes" puede hacer menos probable que la política monetaria de la Reserva Federal cause inestabilidad financiera, dijo la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan. "Los ajustes graduales de la política pueden ser útiles", sostuvo Logan en una conferencia económica en Atlanta. BRASIL- El Fondo Monetario Internacional dijo que "respalda firmemente" los esfuerzos de Brasil para mejorar su posición fiscal, y elogió la "ambiciosa agenda" del país para contar con una economía sostenible, inclusiva y ambientalista. "El mejoramiento del marco fiscal de Brasil, la ampliación de la base impositiva y un mayor rigor en el gasto apoyará la sostenibilidad y la credibilidad", dijo Ana Corbacho, jefa de la misión anual a Brasil, en un comunicado después de una visita del organismo.

MÉXICO- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio su visto bueno al conglomerado Grupo México para la posible compra de Citibanamex, la unidad minorista local del estadounidense Citigroup, y añadió que las negociaciones para que se concrete la operación "van muy bien". "Tenemos información de que van muy bien las negociaciones y de que uno de los posibles compradores es Grupo México", dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria. "Si van a ser los de Grupo México no va a haber ningún problema, tenemos diferencias con ellos pero ese es otro asunto".

ARGENTINA- La cosecha de trigo del ciclo 2023/24 de Argentina sería de 18 millones de toneladas, desde los escasos 12,4 millones recolectados en la campaña anterior debido al impacto de una histórica sequía, dijo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC). La cifra es la primera que la BdeC difunde para la campaña de trigo 2023/24, cuya siembra comienza en las próximas semanas. Sin embargo, en su informe redujo su previsión de área para el cultivo a 6,3 millones de hectáreas, desde 6,7 millones el mes pasado, debido a condiciones secas en algunas zonas.

GOOGLE- Google, de Alphabet Inc, dijo que a partir de diciembre eliminará las cuentas que no se hayan usado durante dos años, en un intento por prevenir amenazas a la seguridad, incluidos los ataques informáticos. La compañía dijo que si una cuenta de Google no había sido utilizada o no se había iniciado sesión en ella durante al menos dos años, podría eliminar la cuenta y el contenido a través de Google Workspace, que incluye Gmail, Docs, Drive, Meet y Calendar, así como YouTube y Google Photos. El cambio de política solo se aplica a las cuentas personales y no a las de organizaciones como escuelas o empresas.

