Ex primera ministra británica Truss comienza su visita de cinco días a Taiwán

Pekín, 17 may. La ex primera ministra británica y actualmente diputada conservadora Liz Truss llegó este martes a Taiwán para una visita que se prolongará hasta el sábado y en la que se reunirá con representantes políticos, empresariales y académicos de la isla, recogió la agencia taiwanesa CNA.

Truss aterrizó en el aeropuerto isleño de Taoyuan, donde fue recibida por el ministro de Asuntos Exteriores taiwanés, Joseph Wu, cuya cartera declaró en su cuenta oficial en la red social Twitter que el "apoyo continuo" de Truss a la "democracia taiwanesa" y "a la estabilidad en el estrecho de Taiwán" es "valorado positivamente" por las autoridades y el pueblo de la isla.

La ex primera ministra agradeció la "cálida bienvenida" en la misma red social y aseguró que "es genial" estar en Taiwán.

Durante su estancia, Truss dará una conferencia titulada "Taiwán: en la primera línea de la libertad y la democracia" y mantendrá encuentros con funcionarios gubernamentales de alto nivel y personajes de los círculos empresariales y académicos, indicó la Cancillería taiwanesa en un comunicado.

Por el momento, no se ha facilitado información oficial sobre una posible reunión con la presidenta isleña, Tsai Ing-wen.

La semana pasada, Londres se desmarcó del viaje de Truss a Taiwán, con quien el Reino Unido no mantiene relaciones diplomáticas: "Como diputada que no forma parte del Gobierno y como ciudadana privada, Liz Truss es libre de viajar a donde ella quiera. Nosotros no estamos implicados en eso", dijo una portavoz del Ejecutivo británico en declaraciones a medios internacionales.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la antigua dirigente del Partido Conservador se mostró la semana pasada "agradecida" al Ministerio de Asuntos Exteriores taiwanés por haberla invitado y consideró que "todos debemos hacer lo que podamos para respaldar al Gobierno democráticamente electo de Taiwán y a los taiwaneses".

Los medios chinos criticaron en las últimas horas el viaje de la ex mandataria: analistas citadas por el diario Global Times aseguraron que la visita "no traerá ningún beneficio sustancial a la isla", al tiempo que se hacían eco de informaciones de la prensa británica según las cuales Truss recibirá un pago "decenas de miles de libras" por su conferencia.

China insiste en "reunificar" la República Popular con la isla, que se gobierna de manera autónoma desde que los nacionalistas del Kuomintang (KMT) se replegaran allí en 1949 tras perder la guerra civil contra los comunistas y continuaran con el régimen de la República de China, que culminó con la transición a la democracia en la década de 1990. EFE

