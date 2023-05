El West Ham, a un paso de otra final europea 46 años después

Bruselas/Londres, 17 may. Casi cincuenta años después, el West Ham United vuelve a estar cerca de una final europea. Con el 2-1 de la ida, los 'Hammers', que jugaron la final de la Copa de la UEFA en 1976, parten como favoritos ante un AZ Alkmaar que necesitará el triunfo para neutralizar la ventaja de los ingleses.

Los neerlandeses lo harán espoleado por una abultada victoria en casa ante el FC Emen por 5-1 que mantiene a los del británico Pascal Jansen como cuartos clasificados en la liga Eredivise neerlandesa, confirmando una buena racha en el campeonato doméstico, tras haber empatado antes contra el Ajax de Ámsterdam, tercero, y previamente haber ganado contra el RC Waalwijk (3-0) y el Fortuna Sittard (0-3).

El técnico de los neerlandeses se mostró satisfecho tras la derrota en Inglaterra por la mínima en un encuentro en el que el AZ tuvo la pelota y controló "gran parte del partido".

"Estuvimos bien con el balón y agresivos sin él. Al final, nos fuimos con una derrota por la mínima, pero ahora depende de nosotros darle la vuelta a la situación", declaró Jansen.

El club neerlandés se apoya en la experiencia de veteranos como el capitán y central Bruno Martins Indi, el centrocampista Jordy Clasie o el portero Mathew Ryan. Pero, sobre todo, en los goles del ariete griego Vangélis Pavlídis, de 24 años y autor de 12 tantos en la liga doméstica, que no marcó este fin de semana.

Los neerlandeses accedieron a las semifinales de la Liga Conferencia tras haber eliminado al Lazio italiano, primero, y al Anderlecht belga, a continuación, este último en la tanda de penaltis y remontando en casa un 2-0 adverso en la ida.

Algo similar tendrá que hacer el AZ Alkmaar para alcanzar su primera final internacional desde 1981, cuando el club neerlandés perdió el título de la Copa de la UEFA frente al Ipswich Town, enfrentándose esta vez al ganador de la otra semifinal, que disputan el Basilea y el Fiorentina.

El West Ham perdió este fin de semana, pero fue una derrota aceptada, incluso esperada, con hasta ocho suplentes en el once titular. Los ingleses ya están salvados en la Premier League y todos sus esfuerzos se centran en Europa, territorio prácticamente inhóspito desde que se llevaron la Copa de la UEFA en 1966 y perdieron la final en 1976.

Con Michail Antonio, Said Benrahma, Lucas Paquetá, Declan Rice y Kurt Zouma descansados, el West Ham apunta a un once muy similar al de la ida, pero que esperan que les dé más control de juego y no les haga esperar a los últimos treinta minutos para solucionar la papeleta.

La parte defensiva, con Zouma al lado de Aguerd y escoltados en los laterales por Kehrer y Cresswell, estará bajo lupa, tras haber encajado en cinco de los seis últimos partidos.

Alineaciones probables:

AZ: Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, Kerkez; Reijnders, Mijnans, Clasie; Odgaard, Pavlidis y Van Brederode.

West Ham: Moyes; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek, Paquetá; Benrahma, Bowen y Antonio.

Árbitro: Ivan Kruzliak (SVK).

Estadio: AFAS Stadion.

Hora: 21.00 CET (19.00 GMT). EFE

jaf-msg/ea