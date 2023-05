El peronismo celebra cónclave para avanzar en la estrategia hacia las elecciones generales

Buenos Aires, 16 may. El Partido Justicialista (PJ), histórica formación del peronismo en Argentina, reunió este martes a su Congreso Nacional para avanzar en la estrategia del oficialismo de cara a los comicios presidenciales y legislativos de octubre, un cónclave en el que no se esperan aún definiciones respecto a quién o quiénes serán sus precandidatos electorales.

El encuentro, al que no acudieron ninguno de los tres puntales del Gobierno -el presidente, Alberto Fernández; la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el ministro de Economía, Sergio Massa- se celebra en el microestadio del Club Ferro Carril Oeste de Buenos Aires con la presencia, según confirmaron a EFE fuentes partidarias, de 900 congresales de todo el país.

Entre los puntos del día del Congreso -que preside el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán-, además de asuntos de gestión interna está el debate de la autorización para constituir alianzas electorales. El PJ es el principal espacio dentro del gobernante Frente de Todos, instaurado en 2019 por los Fernández en su alianza para los comicios de ese año, en los que derrotaron al entonces presidente, el liberal Mauricio Macri (2015-2019).

La Justicia Electoral estableció el 14 de junio próximo como límite para que los partidos presenten sus alianzas con otras formaciones, mientras que diez días después vencerá el plazo para presentar las listas de precandidatos.

"Nos enfrentamos a un mundo y un país difícil. Como todo desafío complejo requiere de distintas miradas. Ampliemos el espacio a todos aquellos que quieren un país que funcione para todos y todas. #CongresoNacionalPJ", expresó en Twitter el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, del sector kirchnerista, y abogó por un "peronismo unido".

SIN CANDIDATOS

Hasta el momento, el PJ, fundado por el expresidente Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974) no ha oficializado ningún precandidato o precandidatos a la Presidencia, y no se espera que el Congreso, que culminará este mismo martes, defina ningún nombre, pese a que rostros como el exvicepresidente y actual embajador en Brasil Daniel Scioli han anunciado su intención de competir.

El debate en el seno del peronismo se posa en la conveniencia o no de que el partido vaya con un precandidato de unidad, o con varios -como hará la principal frente opositor, Juntos por el Cambio- a las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 13 de agosto, en las que cada coalición deberá dirimir en las urnas a sus candidatos definitivos para las generales del 22 de octubre.

En abril, Alberto Fernández -que arrastra una fuerte caída de popularidad por la situación económica del país- anunció que no optará a la reelección y defendió la necesidad de concurrir a las primarias para elegir a un candidato oficialista, algo con lo que disienten otros como el ministro de Economía, Sergio Massa -que suena como posible candidato- que defiende consensuar un único nombre.

Quien aún no se ha definido es la vicepresidenta, que pese a que en diciembre pasado, tras ser condenada por delitos de corrupción durante su mandato presidencial (2007-2015), anunció que no se presentaría a las elecciones, es objeto de un particular operativo clamor por parte de sus seguidores para que se postule a la Presidencia.

En medio de la incertidumbre por si la exmandataria decide presentarse o avalar a un candidato, el kirchnerismo -sector que ella lidera- celebrará el 25 de mayo, Día de la Patria, una marcha en Buenos Aires para conmemorar el 20 aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, fallecido en 2010.

Una fecha emblemática en la que muchos esperan que Cristina Fernández, viuda de Kirchner, aproveche para manifestar sus planes.

CONGRESO DE AUSENCIAS

Desde el PJ agregaron que Alberto Fernández, presidente del partido, no participa en el Congreso de hoy "porque no es congresal". Tampoco fueron ni la vicepresidenta ni Massa, quien, pese a ser peronista, en 2013 decidió fundar su propio espacio, el Frente Renovador.

El ministro asumió la Cartera de Economía en julio de 2022 -desde 2019 había sido presidente de la Cámara de Diputados- en medio de las fuertes turbulencias cambiarias que se venían dando tras la renuncia, semanas antes, del anterior ministro Martín Guzmán.

Si bien Massa, de buena relación con el círculo sindical y empresarial, logró varios meses de cierta estabilidad en los mercados, la inflación sigue desbocada -del 108,8 % interanual en abril pasado- y en las últimas semanas volvieron a darse saltos devaluatorios que complican el escenario al oficialismo.

Mientras, en la oposición destacan como precandidatos Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, exministra de Seguridad; ambos por Juntos por el Cambio; y rostros emergentes como el economista ultraliberal Javier Milei, de La Libertad Avanza, que gana adeptos con sus propuestas económicas y su discurso contra la clase política tradicional.

Rodrigo García