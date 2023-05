El ex-CEO de First Republic achaca la quiebra del banco al contagio en el sector

FOTO DE ARCHIVO: Una sucursal del First Republic Bank después de que JPMorgan Chase & Co de Jamie Dimon se alzara como ganador de una subasta del banco durante el fin de semana en San Franciso, California, EEUU 1 de mayo de 2023. REUTERS/Hyun Joo Jin/File Photo

(Reuters) - El ex consejero delegado del First Republic Bank, Michael Roffler, achacó la quiebra del banco al contagio de las quiebras de otros bancos regionales y afirmó que los reguladores no expresaron preocupación alguna por la estrategia, la liquidez o la gestión del banco.

Un total de más de 100.000 millones de dólares en depósitos fueron retirados del banco en el transcurso de semanas en respuesta a un pánico generalizado en el sector sobre la solidez de los bancos regionales, dijo Roffler en su testimonio preparado ante el Comité Bancario del Senado que presentará en una audiencia el miércoles.

"No podíamos prever que Silicon Valley Bank y Signature Bank quebrarían, ni que la quiebra de estos bancos provocaría una salida sustancial de depósitos en nuestro banco", dijo.

La posición financiera y la estrategia de First Republic fueron revisadas regularmente por el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI) y la FDIC, dijo.

Los reguladores bancarios de California intervinieron First Republic Bank el 1 de mayo y vendieron sus activos a JPMorgan Chase & Co, en un acuerdo para resolver la mayor quiebra de un banco estadounidense desde la crisis financiera de 2008 y poner fin a la persistente agitación bancaria.

(Reporte de Nilutpal Timsina en Bengaluru; Edición de Kim Coghill y Christian Schmollinger, editado en español por José Muñoz)