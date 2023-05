Díaz defiende reinventar el BCE y que la política monetaria tenga en cuenta la cohesión social

Bruselas, 17 may. La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, apostó este miércoles por reinventar el Banco Central Europeo (BCE), de forma que la política monetaria tenga en cuenta aspectos como la cohesión social, y subrayó que los tipos de interés no son "la única herramienta ni la más indicada" para responder al aumento de los precios de la energía.

"Si queremos que el Banco Central Europeo se mantenga a la altura de los retos actuales, necesitaremos una reinvención más ambiciosa. La política monetaria deberá ampliar sus objetivos, incorporando a su mandato consideraciones de cohesión social, sostenibilidad climática y, por qué no, la búsqueda del pleno empleo", declaró.

Díaz se expresó en ese sentido en un vídeo reproducido durante la conferencia "Más allá del crecimiento" que se celebra en la sede de Bruselas del Parlamento Europeo.

Aseguró que, "como ha demostrado el éxito de la excepción ibérica", que permite a España y Portugal limitar el precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad, la política monetaria "deberá considerar que los tipos de interés no son la única herramienta ni la más indicada para lidiar con un 'shock' de precios energéticos".

"Una reforma urgente del mercado europeo de la energía y una aceleración de la transición energética son recetas más adecuadas para combatir la inflación que la temeraria subida de tipos decidida en Fráncfort", afirmó, en referencia a las decisiones del BCE.

Recalcó que para transformar Europa se debe "transformar su política monetaria y su arquitectura institucional".

"El BCE dispone de un mandato, mantener la estabilidad de precios, y herramientas, principalmente, los tipos de interés, que son muy limitadas para hacer frente a los desafíos de la gobernanza económica europea", aseveró.

Agregó que el Pacto Verde Europeo, que busca impulsar la transición ecológica, es "una oportunidad para innovar en el plano fiscal mediante un impuesto de emergencia climática al patrimonio de las grandes fortunas, para llevar a cabo una reforma verde de la contabilidad nacional, para apostar por una planificación industrial verde que corrija las desigualdades territoriales en el seno de la Unión Europea y para implementar un modelo de democracia energética que aprenda de los peligros de las dependencias previas y ponga por delante los intereses de la ciudadanía europea".

Díaz también manifestó que "ahondar en una transición energética justa es también la mejor sanción posible contra el régimen de Moscú", que ha invadido Ucrania.

La vicepresidenta, además, subrayó que Europa "no puede seguir siendo" lo que los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete "quieran y decidan".

"Lo social no es un mero apéndice o adjetivo", comentó, y añadió que en España se ha demostrado que subir el salario mínimo "no solo mejora la vida de la gente, sino que no afecta negativamente al empleo".