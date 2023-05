Detroit 4, Pittsburgh 0

Pittsburgh Detroit ab r h bi ab r h bi Totals 31 0 5 0 Totals 31 4 10 2 McCutchen dh 4 0 1 0 McKinstry rf 3 0 1 0 Reynolds lf 4 0 0 0 Greene cf 4 1 3 0 Santana 1b 3 0 1 0 Báez ss 4 1 1 1 Suwinski cf 4 0 0 0 Torkelson 1b 4 1 2 1 Hayes 3b 4 0 1 0 Maton 3b 2 0 0 0 Marcano ss 4 0 1 0 Baddoo lf 3 1 1 0 Bae 2b 2 0 0 0 Cabrera dh 3 0 1 0 Palacios rf 3 0 0 0 Rogers pr-dh 0 0 0 0 Delay c 3 0 1 0 Ibáñez 2b 4 0 0 0 Short 2b 0 0 0 0 Haase c 4 0 1 0

Pittsburgh 000 000 000 — 0 Detroit 202 000 00x — 4

E_Ortiz (1). DP_Pittsburgh 3, Detroit 1. LOB_Pittsburgh 6, Detroit 8. 2B_Santana (12), Greene (6), Torkelson 2 (10).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Ortiz L,0-2 3 7 4 3 4 3 Ramirez 2 1-3 2 0 0 0 4 Underwood Jr. 2 2-3 1 0 0 1 0

Detroit Lorenzen W,2-2 6 5 0 0 2 7 Vest 2 0 0 0 0 3 Cisnero 1 0 0 0 0 2

Ortiz pitched to 2 batters in the 4th.

WP_Ortiz.

Umpires_Home, Paul Emmel; First, Nic Lentz; Second, Jeremie Rehak; Third, Chad Fairchild.

T_2:14. A_16,484 (41,083).