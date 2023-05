China acusa a Liz Truss, de visita en Taiwán, de "usar a la isla para darse notoriedad"

Pekín, 17 may. China acusó hoy a la ex primera ministra británica Liz Truss, que llegó este martes a Taipéi para una visita de cinco días, de usar "la cuestión de Taiwán para darse notoriedad".

El portavoz de la Cancillería china Wang Wenbin indicó hoy en una rueda de prensa que "algunos políticos británicos venidos a menos usan la cuestión de Taiwán para darse notoriedad por mero interés político".

"La posición de China respecto a Taiwán ha sido siempre coherente y clara", apuntó el vocero.

Wang se hizo eco además de algunos medios británicos que calificaron el viaje de Truss de "diplomacia de Instagram".

La actualmente diputada conservadora dio este miércoles un discurso en Taipéi en el que señaló que Taiwán "es de gran importancia para Europa" y calificó de "irresponsable" que "las naciones europeas se laven las manos aduciendo que Taiwán está muy lejos".

Asimismo, Truss indicó que "no se puede confiar en que China siga las reglas" y lamentó que haya "muchos en Occidente que intentan aferrarse a la idea de que podemos cooperar con China en cuestiones como el cambio climático, como si no pasara nada; o de que hay cuestiones más importantes que el dominio mundial chino o el futuro de la libertad y la democracia".

"Sabemos lo que ocurre con el medio ambiente o la salud mundial bajo regímenes totalitarios que no dicen la verdad. No se puede creer ni una palabra de lo que dicen", zanjó la ex primera ministra.

Durante su estancia, Truss, que describió la isla como "un faro brillante en el Pacífico y un duradero desafío al totalitarismo", mantendrá encuentros con funcionarios gubernamentales de alto nivel y personajes de los círculos empresariales y académicos de la isla, aunque no se ha facilitado información oficial sobre una posible reunión con la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen.

China insiste en "reunificar" la República Popular con la isla, que se gobierna de manera autónoma desde que los nacionalistas del Kuomintang (KMT) se replegaran allí en 1949 tras perder la guerra civil contra los comunistas y continuaran con el régimen de la República de China, que culminó con la transición a la democracia en la década de 1990. EFE

