Biden y McCarthy aspiran a un acuerdo sobre el techo de deuda de EEUU antes del domingo

Por Susan Heavey y Doina Chiacu

WASHINGTON, 17 mayo (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el principal congresista republicano, Kevin McCarthy, dijeron el miércoles que pretenden llegar a un acuerdo antes del domingo para elevar el techo de la deuda del Gobierno federal, de 31,4 billones de dólares, y evitar un impago económicamente catastrófico.

Tras un mes de enfrentamiento, el mandatario demócrata y el presidente de la Cámara de Representantes acordaron el martes negociar directamente un acuerdo, que debe ser alcanzado y aprobado por ambas cámaras del Congreso antes de que el Gobierno federal se quede sin dinero para pagar sus facturas, tan pronto como el 1 de junio.

"Vamos a reunirnos porque no hay alternativa", dijo Biden a periodistas en la Casa Blanca. "Para ser claros, esta negociación es sobre las líneas generales del presupuesto, no sobre si vamos o no a (pagar nuestras deudas)", afirmó. "Los líderes (del Congreso) están todos de acuerdo: no vamos a incumplir. Todos los líderes lo han dicho".

Los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes por una mayoría de 222-213, llevan meses insistiendo en que los demócratas acepten recortes del gasto a cambio de un acuerdo para elevar el límite de deuda autoimpuesto por el Congreso. El tope debe elevarse periódicamente porque el Gobierno gasta más de lo que recauda en impuestos.

A la pregunta de los periodistas en el Capitolio de si es posible llegar a un acuerdo sobre el techo de la deuda para cuando Biden regrese de un viaje a Asia el domingo, McCarthy respondió: "Es factible".

"Estamos en un plazo muy corto", dijo McCarthy. "Lo hace casi más difícil. Pero yo nunca me rindo. Tengo agallas, perseverancia y vamos a conseguirlo".

La conversación a dos bandas racionaliza el anterior formato a cinco bandas de la semana pasada, que incluía a los otros tres principales líderes del Congreso.

Biden viajó el miércoles hacia la cumbre de líderes mundiales del Grupo de los Siete, que se celebrará entre el viernes y el domingo en Japón. Antes de partir, dijo que hablaría por teléfono con los principales legisladores durante las reuniones y que volvería a reunirse con ellos a su regreso.

El martes, Biden y McCarthy se reunieron durante alrededor de una hora en la Casa Blanca con el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, y el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Los mercados financieros parecían animados por esas conversaciones, y Wall Street subía el miércoles, en parte debido al cauto optimismo de los inversores mientras continuaban las conversaciones.

El Tesoro ha dicho que podría empezar a quedarse sin fondos el 1 de junio para pagar las facturas del Gobierno, una medida que los economistas temen que desencadene una recesión.

REQUISITOS LABORALES

El objetivo de los negociadores es alcanzar un acuerdo antes del regreso de Biden a Washington. El Congreso tendría entonces que actuar con rapidez antes de que se cumpla el plazo del 1 de junio.

McCarthy dijo que la Cámara votaría primero sobre cualquier acuerdo antes de enviarlo al Senado, que los demócratas de Biden controlan por un margen de 51-49, para su aprobación. Las normas del Senado exigirían que al menos nueve republicanos apoyaran cualquier acuerdo.

Las negociaciones continúan sobre la duración del acuerdo, los requisitos laborales para los programas de ayuda a los pobres, incluidos los subsidios alimentarios, y los límites de gasto.

A la pregunta de CNN de si Biden quería que el acuerdo sobre el límite de deuda se prolongara hasta 2025, la portavoz de la Casa Blanca, Karinne Jean-Pierre, declinó responder.

Tampoco dio detalles sobre las negociaciones respecto a la ampliación de los requisitos de trabajo para los dos programas que proporcionan alimentos y ayuda en efectivo a las familias de bajos ingresos, que los republicanos quieren ver incluidos como parte de un tratado.

En un comunicado, Jeffries dijo que tenía esperanzas de que se alcanzara un acuerdo bipartidista, pero que los demócratas de la Cámara de Representantes presentarían una "petición de aprobación de la gestión" en caso de que fuera necesario eludir los procedimientos ordinarios de la cámara para actuar sobre el límite de la deuda y evitar un impago.

En una entrevista con CNBC, McCarthy defendió el llamamiento de los conservadores en favor de los requisitos laborales, afirmando que ayudarían a la economía e impulsarían la mano de obra, y prometió excluir cualquier debate sobre los impuestos.

Aumentar los impuestos a los ricos y a las empresas para ayudar a pagar programas para otros estadounidenses es una parte clave del presupuesto de Biden para 2024, y el presidente dijo el martes que le decepcionaba que los republicanos no consideraran formas de aumentar los ingresos. (Reporte de Susan Heavey y Doina Chiacu, Reporte adicional de Andrea Shalal, Jarrett Renshaw y Richard Cowan, Editado en Español por Manuel Farías)