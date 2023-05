Biden está seguro de que habrá un acuerdo que evite que EEUU entre en suspensión de pagos

Washington, 17 may. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró este miércoles seguro de que habrá un acuerdo entre demócratas y republicanos sobre el límite de deuda que evitará la suspensión de pagos del país, porque todos los líderes implicados "entienden la consecuencias" de no lograr ese consenso.

En una intervención en la Casa Blanca poco antes de partir hacia Japón para participar en la cumbre del G7, Biden se mostró optimista tras la reunión que mantuvo ayer con los líderes del Congreso, prometió que seguirá en contacto con ellos durante su viaje y explicó que el domingo estará de vuelta para seguir negociando.

"Tuvimos una reunión productiva y estoy seguro de que todo el mundo en la sala estuvo de acuerdo (en la necesidad de llegar a un consenso)", porque "no hay otra alternativa", dijo Biden sobre esta negociación que ahora apremia dado que, según los cálculos del Tesoro, el país no podrá afrontar sus pagos a partir del 1 de junio si no se alcanza el pacto sobre el límite de deuda. EFE

