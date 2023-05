Aumentan en un 57 % las personas necesitadas en Sudán por el conflicto, según una ONG

El Cairo, 17 may. La organización Save the Children denunció este miércoles el incremento en un 57 % del número de personas necesitadas en Sudán, tras cumplirse un mes del estallido del conflicto entre en Ejército regular y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

"El número de personas necesitadas en el país ha aumentado en un 57 %", alertó la ONG en un comunicado en el que instó a ambas partes en el conflicto a cumplir con los compromisos de la declaración de Yeda, firmada el pasado jueves para proteger a la población civil y respetar el derecho internacional humanitario.

Indicó que, según las cifras de la ONU, "el número de personas necesitadas en Sudán es de 24,7 millones", en comparación con la cifra prevista a finales del año pasado de 15,8 millones.

Eso significa que más de la mitad de la población total de 46 millones de personas requiere ayuda humanitaria.

Además, recordó que la ONU y otras organizaciones humanitarias y médicas han denunciado que casi todos los hospitales de Jartum y otras zonas del país han quedado fuera de servicio debido a los intensos combates iniciados hace un mes, que han provocado la muerte de al menos 676 personas y heridas a más de 5.000.

Save the Children también denunció la ocupación de dos centros sanitarios y el saqueo de suministros médicos en Sudán por parte de grupos armados sin identificar que privan de "tratamientos vitales a millones de niños, niñas y familias".

Por otro lado, Médicos Sin Fronteras (MSF) confirmó también que "hombres armados" irrumpieron en su almacén en Jartum este martes y lo saquearon, llevándose dos de sus vehículos llenos de suministros.

Por ello, solicitaron "que todas las partes en conflicto se aseguren de que todas las instalaciones de salud, incluidos hospitales, clínicas, almacenes y ambulancias, estén protegidas. Nunca deben ser un objetivo".

Desde sus redes sociales, MSF afirmó que "es inaceptable el saqueo de organizaciones humanitarias que dificulta la asistencia vital para los afectados por la violencia". EFE

