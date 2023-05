Agenda informativa América de texto para el miércoles 17 de mayo de 2023

ECUADOR

- El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, decretó en medio del juicio político en su contra la denominada "muerte cruzada", que disuelve la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, y convoca elecciones generales anticipadas, de modo que gobernará mediante decretos hasta que asuma su sucesor. (foto) (video)

ESTADOS UNIDOS

- Cerca del 30 % de las embajadas de Estados Unidos no están dirigidas por diplomáticos de carrera, sino por personas que donaron grandes cantidades de dinero a la campaña presidencial, un sistema único en el mundo que genera polémica cada cierto tiempo.

- Los exdirectores ejecutivos de los bancos estadounidenses Silicon Valley, Signature y First Republic comparecen ante un comité del Congreso de EE.UU. para dar cuenta de su gestión de estas entidades, cuyo colapso ha puesto en vilo al sector bancario global. (foto) (video)

- Aunque no le gustan las tendencias, al reguetonero colombiano Feid no le molesta ser llamado "el cantante de moda”, mantiene los pies en la tierra y cuenta en una entrevista con EFE que no piensa en la fama: "Todavía no quiero imaginarme el alcance que tengo". (foto)

- Sotheby's subasta en Nueva York la biblia hebrea más antigua y completa, conocida como Codex Sassoon, valorada entre 30 y 50 millones de dólares y con posibilidades de batir un récord para un manuscrito histórico. (foto)

- Rueda de prensa del relator especial de la ONU para la situación de los derechos humanos en Birmania, Tom Andrews.

- Cisco anuncia sus últimos resultados trimestrales.

- El senador republicano estadounidense Marco Rubio divulga in informe de 328 páginas sobre el origen del covid-19 que concluye que fue un accidente en un laboratorio chino. (video)

- La compañía ferroviaria privada Brightline abrió este miércoles la venta por anticipado de billetes para los trenes de alta velocidad entre Miami y Orlando. (foto)

BRASIL

- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, viaja a Japón, donde participará el 20 y 21 de mayo en la cumbre del G7.

- El Gobierno brasileño divulga el crecimiento de las ventas comerciales de Brasil en marzo.

CHILE

- Se cumple un año desde que el Gobierno del presidente Gabriel Boric decretó el estado de excepción y la militarización de la Araucanía, una zona de Chile que vive desde hace décadas un conflicto territorial entre el Estado, grandes forestales y grupos radicales de la etnia indígena mapuche.

ARGENTINA

- El peronismo, que gobierna Argentina desde 2019, deberá reordenar su estrategia después de que la influyente vicepresidenta, Cristina Fernández, confirmara el martes, entre duras críticas a la Justicia y en medio del delicado escenario económico que vive el país, que no será candidata a las elecciones presidenciales de octubre.

- Alrededor de 250 obras del argentino León Ferrari (1920-2013), entre dibujos, grabados, planos o cerámicas, integran la primera exposición individual que el Museo Nacional de Bellas Artes dedica al artista, que podrá visitarse desde este martes hasta el 13 de agosto. (foto) (video)

- Organizaciones sociales y piqueteras de Argentina se congregan en el centro de Buenos Aires, llegadas de diversas zonas del país, para protestar contra la situación económica, las tasas de pobreza y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en un año con fuerte impronta política en el que se celebrarán elecciones presidenciales y legislativas. (texto) (vídeo)

COLOMBIA

- Entrevista con la médica y escritora española Marian Rojas Estapé. (foto)

- Presentación del Informe sobre Desarrollo Mundial 2023: Migrantes, Refugiados y Sociedades en el contexto colombiano.

- Defensor del Pueblo presenta informe sobre situación de violencia contra la población con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversa.

- Expertos y líderes de empresas de tecnología en el mundo se reúnen en Medellín para buscar visibilizar las soluciones para la seguridad y ciberseguridad. (foto)

- Conmemoración en Colombia del día Internacional de la lucha contra la homofobia, bifobia y transfobia. (foto)

MÉXICO

- México llega al Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia como uno de los países de Latinoamérica con más avances legales, pero afianzado también como el segundo con más asesinatos de odio. (foto)

- Ejecutivos de medios internacionales, como The New York Times, Le Monde, Caracol Televisión y la Agencia EFE concluyen el Digital Media LATAM, el evento más importante para la industria mediática en América Latina.

- Activistas ven un aumento de migrantes LGBT en México y más retos tras el fin del Título 42. (foto)

- La reserva ecológica de siete lagunas del Caribe mexicano incursiona en turismo de aventura. (foto) (video)

- El Museo de la Mentira, un sitio creado por medios mexicanos que verifica la desinformación y con arte creado con inteligencia artificial.

- Ciudad de México presenta la séptima edición de “Entre Lenchas, Vestidas y Musculocas”, el ciclo de artes escénicas con perspectiva de diversidad sexual. (foto)

- Activistas de la diversidad sexual protestan en el Día de contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia contra la ola creciente de violencia en la Zona Rosa, conocido como el barrio LGBT de Ciudad de México. (foto)(video)

PERÚ

- El relator especial de la ONU para el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación, Clément Nyaletsossi, presenta las conclusiones de su visita a Perú, durante la cual recabó testimonios y se reunió con autoridades para hablar de lo sucedido durante las protestas antigubernamentales a raíz del cese del presidente Pedro Castillo, que se saldaron con 77 manifestantes muertos. (foto) (video) (vivo)

- Claves de la situación del dengue en Perú, que atraviesa por el peor brote de esta enfermedad de su historia más reciente. (foto) (video)

CUBA

- Apertura del Foro Económico Empresarial Cuba-Rusia y de la XI reunión del Comité Empresarial Cuba-Rusia, que se celebran en el marco de la XX Sesión de la Comisión Intergubernamental bilateral para la colaboración económico-comercial y científico-técnica.

VENEZUELA

- El colectivo LGBTI de Venezuela ofrecerá una conferencia de prensa, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, en la que informarán sobre los avances y exigencias que hacen al Estado en torno a sus derechos. (foto) (video)

- La Delegación de la Unión Europea (UE) en Venezuela lleva a cabo un acto con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, que incluye el izado de la bandera del colectivo LGBTI en una plaza de Caracas. (foto) (video)

BOLIVIA

- Organizaciones defensoras de las mujeres presentan la campaña de comunicación "Paridad sin peros. Juguemos con las mismas reglas", para llamar la atención sobre las prácticas machistas en la cultura política boliviana. (foto) (video)

- Bolivia conmemora el XXII aniversario de la declaración del Carnaval de Oruro como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). (foto) (video)

REPÚBLICA DOMINICANA

- La Organización Mundial del Turismo (OMT) celebra en Punta Cana (República Dominicana) la 118 reunión de su Consejo Ejecutivo

- Se inaugura oficialmente en Santo Domingo el décimo Festival Centroamérica Cuenta con la entrega del Premio Carátula de Cuento Centroamericano y el debate "Contar la realidad de frente", en el que participarán el escritor nicaragüense y fundador del evento Sergio Ramírez, el rumano Mircea Cartarescu, el colombiano Juan Gabriel Vásquez y la dominicana Carmen Imbert Brugal.

HAITÍ

- El colectivo LGBTI de Haití vive este Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia en medio de una situación muy complicada: a la aguda crisis y la violencia que inunda todo en el país se suma en muchos casos la discriminación.

PANAMÁ

- Panamá "es un país homófobo" y no avanza en materia de derechos LGTBIQ+, un rechazo a dar pasos hacia la plena igualdad que ha puesto al país centroamericano bajo la lupa de la comunidad internacional, que celebra este miércoles el Día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. (foto) (video)

- Las autoridades de Panamá informan de la "incautación más grande registrada por falsificación de marcas" en el país. (foto)

COSTA RICA

- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, brinda una conferencia de prensa semanal para referirse a diversos asuntos.

HONDURAS

- Más de 120 mujeres han sido asesinadas en Honduras en lo que va de 2023, lo que equivale a una muerte violenta cada 24 horas, cifras que mantienen alarmadas a organizaciones feministas y de derechos humanos, que reclaman el empoderamiento y el fin de la violencia contra ellas. (video)

DEPORTES

Argentina.- Previa de la decimoséptima jornada de la liga argentina, que comenzará el jueves con el encuentro entre Arsenal e Independiente y se extenderá hasta el domingo.

Argentina.- Gimnasia Mendoza y All Boys se enfrentan en los treintaidosavos de final de la Copa Argentina.

Argentina.- La Justicia argentina procesa al exentrenador del equipo femenino de Boca Juniors Jorge Daniel Martínez tras ser acusado por una empleada del club de abuso sexual.

Uruguay.- Conferencia de prensa de la presentación del argentino Marcelo Bielsa quien asumió la dirección técnica de la selección uruguaya de fútbol hasta el 2026. (foto)(video)

Colombia.- Boyacá Chicó, Independiente Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín (DIM), Deportivo Pasto, La Equidad, Junior y Deportes Tolima lucharán por los últimos tres cupos a los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana.

Costa Rica.- Nota previa del partido de la final del Torneo Clausura entre el Alajuelense y el Saprissa. EFE

