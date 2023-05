ACTUALIZA 1-Presidente México espera ecuatorianos resuelvan situación interna con convocatoria elecciones

(Añade contexto y citas a partir de segundo párrafo)

CIUDAD DE MÉXICO, 17 mayo (Reuters) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que espera que los ecuatorianos puedan resolver la convulsa situación interna que atraviesa el país con la convocatoria de elecciones anticipadas, anunciada por el mandatario Guillermo Lasso tras disolver el Congreso.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió el miércoles por decreto la Asamblea Nacional, adelantando los comicios legislativos y presidenciales, cuando estaba en marcha un juicio político en su contra. La decisión del mandatario fue respaldada por las fuerzas militares.

"No creo yo que haya inestabilidad y, además, no lo deseo. Ojalá y los hermanos ecuatorianos puedan resolver esto así, con este procedimiento. Si se va a convocar a nuevas elecciones que participen todas las fuerzas políticas. Y no creo que haya violencia política", afirmó López Obrador a periodistas.

"En el caso, vamos a estar pendientes, de que se den enfrentamientos, nuestra embajadora ya seguramente está atendiendo a nuestros paisanos en Ecuador", agregó.