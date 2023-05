Zhang: "El trabajo aún no ha terminado"

Redacción deportes, 16 may. Steven Zhang, presidente del Inter, remarcó este martes que el "trabajo aún no ha terminado", tras la clasificación para la final de la Liga de Campeones, en la que no mostró preferencia por ningún rival, ni por el Real Madrid ni por el Manchester City, de los que elogió que son "equipos muy fuertes", pero reivindicó sus posibilidades.

"Significa que hemos hecho siete años muy buenos, con jugadores que nunca habían jugado una Liga de Campeones y ahora vamos a llegar a la final. Todo el mundo ha crecido y ha trabajado muy duro durante este camino", dijo en declaraciones a 'Movistar' desde el estadio Giuseppe Meazza.

"Felicité y les di las gracias a los jugadores por todo su trabajo, porque hay que estar muy concentrados. El trabajo aún no ha terminado", añadió.

¿Manchester City o Real Madrid en la final? "Son dos grandes equipos, muy fuertes, pero una final es una final. Nadie esperaba que avanzáramos de la fase de grupos y estamos ya en la final. Todo el equipo tendrá que estar al nivel en la final. No importa con quién juguemos. Daremos el máximo. La final puede pasar cualquier cosa", remarcó. EFE

