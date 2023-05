Vodafone recortará 11.000 empleos y prevé un beneficio sin variación

FOTO DE ARCHIVO. El logo de Vodafone en una tienda de Ronda, Andalucía, España. 3 de octubre de 2022. REUTERS/Jon Nazca

LONDRES (Reuters) - Margherita della Valle, la nueva consejera delegada de Vodafone, anunció que recortará 11.000 puestos de trabajo en tres años para simplificar el grupo de telecomunicaciones, que, dijo, "debe cambiar", al tiempo que preveía un crecimiento escaso o nulo del beneficio para el nuevo ejercicio.

Alemania, su mayor mercado, está rindiendo por debajo de lo esperado, lo que, unido al aumento de los costes energéticos, se traducirá en un descenso del 1,3% del beneficio bruto de explotación del grupo, hasta 14.700 millones de euros, en línea con las expectativas del mercado.

Sin embargo, el crecimiento en África y el aumento de las ventas de teléfonos móviles permitieron que los ingresos aumentaran un 0,3%, hasta 45.700 millones de euros.

"Nuestros resultados no han sido suficientemente buenos", dijo Della Valle, quien fue nombrada permanentemente el mes pasado.

"Mis prioridades son los clientes, la simplicidad y el crecimiento. Simplificaremos nuestra organización, eliminando complejidad para recuperar nuestra competitividad".

Vodafone ha suprimido recientemente 1.000 puestos de trabajo en Italia a principios de año y, según un artículo publicado en un medio de comunicación, pretende suprimir unos 1.300 en Alemania.

En cuanto a la propuesta de fusión de su negocio británico con Three UK, de Hutchison, Vodafone dijo que no había certeza de que finalmente se acordara una operación. No hizo más comentarios sobre las conversaciones.

(Información de Paul Sandle; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)