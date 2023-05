St. Louis 18, Milwaukee 1

Milwaukee St. Louis ab r h bi ab r h bi Totals 32 1 6 1 Totals 38 18 16 18 Yelich lf 2 0 0 0 Nootbaar cf 4 4 2 0 Miller lf-2b 1 0 1 0 Goldschmidt 1b 3 1 2 2 Winker dh-lf 4 0 2 1 Knizner pr-1b 1 2 1 4 Adames ss 4 0 0 0 Gorman dh 5 2 3 5 Brosseau 2b-p 0 0 0 0 Arenado 3b 3 1 2 4 Tellez 1b 2 0 2 0 Yepez ph-rf 1 0 0 0 Willi.Cntreras c 4 0 0 0 Wills.Cntreras c 4 0 0 0 Anderson 3b 3 0 0 0 Donovan rf-3b 3 1 0 0 Ruf ph 1 0 0 0 DeJong ss 4 2 1 0 Turang 2b-ss 4 0 0 0 Burleson lf 5 1 1 1 Taylor rf 4 0 0 0 Edman 2b 5 4 4 2 Wiemer cf 3 1 1 0

Milwaukee 000 000 010 — 1 St. Louis 310 004 0(10)x — 18

DP_Milwaukee 1, St. Louis 1. LOB_Milwaukee 7, St. Louis 6. 2B_Goldschmidt (16), Gorman (8). HR_Arenado (7), Edman (6), Gorman (10), Knizner (3). SF_Arenado (2).

IP H R ER BB SO

Milwaukee Peralta L,4-3 5 1-3 6 6 6 5 4 Wilson 1 2-3 3 2 2 0 2 Varland 2-3 6 9 9 3 1 Brosseau 1-3 1 1 1 0 0

St. Louis Flaherty W,3-4 7 3 0 0 2 10 Naile 2 3 1 1 1 1

HBP_Peralta (DeJong). WP_Peralta.

Umpires_Home, Malachi Moore; First, Mark Wegner; Second, Bruce Dreckman; Third, Stu Scheuwater.

T_2:36. A_34,548 (44,494).