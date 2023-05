Sevilla y Roma apuntan a Budapest; West Ham y Basilea, a Praga

Madrid, 16 may. La solidez mostrada por el Sevilla a pesar del revés encajado en la última acción del partido contra el Juventus, y el triunfo logrado por el Roma en el Olímpico ante el Bayer Leverkusen, en el cara a cara entre Jose Mourinho y Xabi Alonso, respaldan las ilusiones de españoles e italianos en el último tramo antes de la final de la Liga Europa con sede en Budapest.

Es el factor ambiental, en el estadio Sánchez Pizjuán, el que eleva las posibilidades del Sevilla al que se le escapó la victoria a última hora, en el añadido, en Turín, con un gol de cabeza de Federico Gatti que equilibró el anotado por el conjunto español en la primera parte, firmado por el marroquí Youssef En-Nesyri.

Está a un partido el conjunto de José Luis Mendilibar de llegar, tres años después, a la final de un torneo europeo para pujar por su séptimo trofeo de la Liga Europa, el próximo 31 de mayo.

Las sensaciones mostraron en el Sevilla a un conjunto superior al italiano que evitó la derrota a deshora. Por eso, y tras el empate a un gol en Turín, la serie está abierta. El que gane alcanzará la final. Mendilibar está pendiente del argentino Lucas Ocampos, lesionado en la ida, y de Suso Fernández, lastrado por una dolencia muscular.

"Hicimos un gran partido, frenamos a la Juve en todo momento y jugamos bien hacia arriba. El jueves tenemos que salir a muerte, salir a ganar el partido, no podemos especular para nada y esa va a ser la idea", subraya Mendilibar que se aferra a la magia del Pizjuán.

"Ahora toca en Sevilla, ayudados por la afición", reclamó el preparador español.

Los antecedentes alientan el panorama del Sevilla. El representante español ha hecho siempre buenos, hasta ahora, este resultado. En todos los encuentros en los que empató como visitante la eliminatoria se decidió después, con éxito sevillista en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El precedente más cercano es de hace tres semanas en la eliminatoria de cuartos, cuando el Sevilla hizo bueno el empate a dos que logró en el campo del Manchester United con un rotundo 3-0 certificado por En-Nesyri, autor de un doblete, y Badé.

Aún así, el Juventus se aferra al gol de Gatti para alimentar sus posibilidades y volver a intentar conquistar un torneo que lograron por última vez en 1993.

"Cometimos demasiados errores en la ida y el Sevilla nos pilló muchas veces al contragolpe. Todo está por decidir en Sevilla y seguimos con opciones", confía Massimiliano Allegri.

En la otra orilla del tramo final de la competición, el Roma dio un paso al frente y tomó ventaja al imponerse al Bayer Leverkusen, en el cara a cara entre maestro y pupilo, entre Jose Mourinho y Xabi Alonso.

El cuadro romano ganó por primera vez en sus seis intentos anteriores el partido de ida de una semifinal europea y aspira aún a lograr su segundo título continental consecutivo después de el de la Liga Conferencia del pasado curso. Con el gol de Edouardo Bove tomaron ventaja en el Olímpico.

"Hay que tener confianza en los jugadores, tienen una gran mentalidad y ganas. Es difícil jugar contra el Leverkusen y mantener la concentración los noventa minutos porque pueden matarte cuando pierdes el balón", explicó Mourinho.

"No estamos satisfechos con el resultado de la ida porque no queríamos perder pero también sabemos que aún hay otra oportunidad y sabemos lo que tenemos que hacer. Hay que ganar el partido. No hay posibilidad de error y hay que seguir concentrados", indicó Xabi Alonso que se aferra a la condición de local del choque de vuelta, el jueves en Leverkusen, para dar un giro al enfrentamiento y alcanzar la final.

WEST HAM Y BASILEA TOMAN VENTAJA

El West Ham y el Basilea tomaron ventaja en sus respectivos duelos de ida de las semifinales de la Liga Conferencia y pretenden reafirmar sus aspiraciones en la vuelta: el cuadro londinense con su visita a Alkmaar y el equipo suizo, como local, recibe al Fiorentina.

La condición de favoritos de ingleses e italianos tuvo un saldo desigual tras el primer asalto. El West Ham remontó al AZ que se aferra al factor campo del jueves para conseguir dar un giro a la situación y alcanzar la final. "Nos marchamos de Londres con una derrota por la mínima pero ahora depende de nosotros cambiar las cosas", opina Pascal Jansen, entrenador del AZ.

"Tenemos una pequeña ventaja pero solo eso. La eliminatoria está muy igualada. Estoy contento de afrontar la vuelta con ventaja. Es importante", asegura el técnico inglés David Moyes.

El Fiorentina, que partía como favorito en el enfrentamiento frente al Basilea, fue sorprendido por su rival que selló el triunfo en Florencia, en la ida (1-2), en el tramo final del choque, con un gol encajado en el tiempo añadido.

Ahora, el representante italiano necesita ganar en Suiza. "Equipos como el Basilea saben aprovechar sus ocasiones. Intentaremos enmendar la situación en el partido del jueves", señala el preparador del cuadro viola Vincenzo Italiano.

"No hay nada decidido. Estamos en una buena situación pero debemos seguir humildes, concentrados y con cabeza", advierte el preparador del Basilea Heiko Vogel.

-- Programa de semifinales de la Liga Europa

. Partidos de vuelta. Jueves 18 mayo; 21.00 hora CET

+ Bayer Leverkusen (ALE) - Roma (ITA)

(BayArena, Leverkusen; ida: Roma 1 - Leverkusen 0)

+ Sevilla (ESP) - Juventus (ITA)

(Estadio Sánchez Pizjuán, Sevilla; ida: Juventus 1 - Sevilla 1)

-- Programa de semifinales de la Liga Conferencia

. Partidos de vuelta. Jueves 18 mayo; 21.00 hora CET

+ Basilea (SUI) - Fiorentina (ITA)

(St. Jakob Park, Basilea; ida: Fiorentina 1 - Basilea 2)

+ AZ Alkmaar (NED) - West Ham (ING)

(AFAS Stadion, Alkmaar; ida: West Ham 2 - AZ Alkmaar 1)

(- 2 GMT). EFE

apa/ea