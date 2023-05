Seattle 10, Boston 1

Seattle Boston ab r h bi ab r h bi Totals 43 10 15 10 Totals 33 1 9 1 Crawford ss 5 0 1 0 Duran cf 3 1 1 0 Caballero ph-ss 1 0 0 0 Refsnyder ph-lf 0 0 0 0 France 1b 5 1 2 1 Verdugo rf 4 0 1 0 Ju.Rodríguez cf 4 0 1 0 Turner dh 4 0 1 0 Haggerty cf 0 0 0 0 McGuire c 0 0 0 0 Kelenic lf 5 3 2 1 Devers 3b 4 0 2 1 Suárez 3b 4 2 2 2 Casas 1b 4 0 0 0 Raleigh c 5 3 3 4 Tapia lf-cf 4 0 1 0 T.Hernández rf 4 1 2 0 Reyes ss-p 4 0 2 0 Trammell dh 3 0 0 0 Valdez 2b-ss 3 0 1 0 Pollock ph-dh 2 0 2 2 C.Wong c-2b 3 0 0 0 K.Wong 2b 5 0 0 0

Seattle 000 023 041 — 10 Boston 000 001 000 — 1

E_Verdugo (1), Valdez (4). DP_Seattle 2, Boston 0. LOB_Seattle 9, Boston 7. 2B_Ju.Rodríguez (7), France 2 (12), Crawford (9), Duran (13), Devers (11). HR_Raleigh 2 (7), Suárez (4). SB_Kelenic (6).

IP H R ER BB SO

Seattle Kirby W,5-2 6 2-3 8 1 1 1 6 Speier H,6 1-3 0 0 0 0 0 Saucedo 1 0 0 0 0 2 Flexen 1 1 0 0 0 0

Boston Houck L,3-3 5 5 4 4 1 5 Bernardino 1 1-3 3 1 1 0 2 Schreiber 1-3 0 0 0 0 1 Bleier 1 1-3 5 4 2 0 2 Reyes 1 2 1 1 2 0

Houck pitched to 2 batters in the 6th.

HBP_Speier (Refsnyder). WP_Speier, Bleier.

Umpires_Home, Erich Bacchus; First, Laz Diaz; Second, Mike Estabrook; Third, Andy Fletcher.

T_2:58. A_31,744 (37,755).